Главная Психология Токсичность за фасадом роскоши — чем интересен "Белый лотос"

Токсичность за фасадом роскоши — чем интересен "Белый лотос"

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 20:00
Сериал "Белый лотос" — не просто драма, а зеркало человеческой психики
Главные герои первого сезона сериала "Белый лотос". Фото: кадр из видео

Первый сезон сериала "Белый лотос" вышел в 2021 году и стал лентой, которую обсуждали все. Он поднял темы, о которых не всегда было принято говорить на больших экранах, чем наделал шума и покорил зрителей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему стоит посмотреть сериал "Белый лотос"

События первого сезона разворачиваются в сетевом отеле "Белый лотос" на Гавайях. На отдых туда прибывают богачи, однако неделя престижного отпуска в лучшем и романтическом отеле превращается в "зону боевых действий". Герои сериала истощают персонал отеля прихотями, ссорятся и плетут интриги. В конце концов происходит убийство, разгадку которого зритель медленно узнает.

Каждый из трех вышедших сезонов раскрывает историю новых гостей. События во втором и третьем эпизодах происходят на Сицилии и в Таиланде. Хотя и с первых кадров сериала кажется, что это легкая и смешная комедия, на самом деле это совсем не так. "Белый лотос" поднимает темы колониализма, расизма и других важных проблем. Это как психологический разбор токсичности людей — их лицемерия, цинизма и высокомерия.

Сериал "Белый лотос" точно понравится тем, кто любит обдумывать человеческие ценности. Зритель сможет проследить за тем, как герои четко делятся на два лагеря: угнетенных и бедных и богатых и тщеславных. Лента раскрывает безупречную и красивую жизнь с новой неожиданной стороны.

кино сериал психология отношения токсичные отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
