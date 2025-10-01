Серіал "Білий лотос" — не просто драма, а дзеркало людської психіки

Головні герої першого сезону серіалу "Білий лотос". Фото: кадр з відео

Перший сезон серіалу "Білий лотос" вийшов у 2021 році та став стрічкою, яку обговорювали усі. Він підняв теми, про які не завжди було заведено говорити на великих екранах, чим наробив галасу й підкорив глядачів.

Чому варто подивитись серіал "Білий лотос"

Події першого сезону розгортаються у мережевому готелі "Білий лотос" на Гаваях. На відпочинок туди прибувають багатії, однак тиждень престижної відпустки в найкращому та найромантичнішому готелі перетворюється на "зону бойових дій". Герої серіалу виснажують персонал готелю забаганками, сваряться і плетуть інтриги. Зрештою стається вбивство, розгадку якого глядач поволі дізнається.

Кожен з трьох сезонів, які наразі вийшли, розкриває історію нових гостей. Події в другому та третьому епізодах відбуваються на Сицилії та в Таїланді. Хоча й з перших кадрів серіалу здається, що це легка та смішна комедія, насправді це зовсім не так. "Білий лотос" підіймає теми колоніалізму, расизму та інших важливих проблем. Це ніби психологічний розбір токсичності людей — їхнього лицемірства, цинізму та зарозумілості.

Серіал "Білий лотос" точно сподобається тим, хто любить обдумувати людські цінності. Глядач зможе простежити за тим, як герої чітко діляться на два табори: пригноблених та бідних й багатих та марнославних. Стрічка розкриває бездоганне й красиве життя з нового неочікуваного боку.

