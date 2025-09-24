Найкращий серіал про справжню силу жінки — на що вона здатна у відчаї

Героїня серіалу "Чому жінки вбивають". Фото: кадр з відео

Перший сезон серіалу "Чому жінки вбивають" — це історія про трьох панянок, що жили в різних епохах в одному будинку. Однак їх об'єднує не лише це, а й здатність знаходити в собі силу тоді, коли життя доводить до відчаю. І інколи ця сила може бути аж занадто руйнівною для оточення.

Чим цікавий серіал "Чому жінки вбивають"

Перший сезон серіалу вийшов у 2019 році та ошелешив глядачів незвичними сюжетними поворотами. Три жінки, що живуть в різні епохи в одному й тому ж будинку зіштовхуються з однаковою проблемою — зрадою коханого чоловіка. Однак вони вирішують взяти все у свої руки, а не страждати через несправедливість.

Одна з жінок Бет Енн, що жила у 1963 році в цьому домі, була ідеальною домогосподаркою, яка завжди та у всьому підтримувала чоловіка. Однак все змінилось, коли жінка дізналась про те, що її коханий спить з офіціанткою. Вона не плаче ночами у подушку, а вирішує все з'ясувати та змусити чоловіка поплатитися.

Бет Енн. Фото: кадр з відео

Ще одна героїня серіалу, Симона Гроув, жила в будинку у 1984 році. Вона була справжньою королевою гламурного життя та вечірок й звикла бути в центрі уваги. Однак життя жінки кардинально змінюється, коли вона дізнається про те, що її чоловік має нетрадиційну орієнтацію. Симона вирішує відігратися в найкращому стилі — з блиском, інтригами та приголомшливою посмішкою. Однак все виходить з-під контролю, коли жінка й сама закохується у молодого та гарячого хлопця.

Симона Гроув. Фото: кадр з відео

У 2019 в будинку живе Тейлор Гардінґ. Вона сучасна феміністка та адвокатка. Її шлюб із чоловіком відкритий. Такі стосунки влаштовують обох, поки в житті партнерів не з'являється ще одна жінка. І проблема не в ревнощах, а в тому, що саме вона перетворюється на центр тріо. Тейлор усвідомлює, що навіть прогресивні стосунки можуть бути небезпечні.

Тейлор Гардінґ. Фото: кадр з відео

Цей серіал — ідеальне поєднання драми та чорного гумору. Він змусить вас сміятися та плакати одночасно. А ще покаже, чого насправді варті жінки й чому краще їх не ображати.

