Лучший сериал о настоящей силе женщины — на что она способна в отчаянии

Героиня сериала "Почему женщины убивают". Фото: кадр из видео

Первый сезон сериала "Почему женщины убивают" — это история о трех барышнях, живших в разных эпохах в одном доме. Однако их объединяет не только это, но и способность находить в себе силу тогда, когда жизнь доводит до отчаяния. И иногда эта сила может быть слишком разрушительной для окружающих.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Чем интересен сериал "Почему женщины убивают"

Первый сезон сериала вышел в 2019 году и ошарашил зрителей необычными сюжетными поворотами. Три женщины, живущие в разные эпохи в одном и том же доме сталкиваются с одинаковой проблемой — изменой любимого мужчины. Однако они решают взять все в свои руки, а не страдать из-за несправедливости.

Одна из женщин Бет Энн, жившая в 1963 году в этом доме, была идеальной домохозяйкой, которая всегда и во всем поддерживала мужа. Однако все изменилось, когда женщина узнала о том, что ее любимый спит с официанткой. Она не плачет по ночам в подушку, а решает все выяснить и заставить мужа поплатиться.

Бет Энн. Фото: кадр из видео

Еще одна героиня сериала, Симона Гроув, жила в доме в 1984 году. Она была настоящей королевой гламурной жизни и вечеринок и привыкла быть в центре внимания. Однако жизнь женщины кардинально меняется, когда она узнает о том, что ее муж имеет нетрадиционную ориентацию. Симона решает отыграться в лучшем стиле — с блеском, интригами и потрясающей улыбкой. Однако все выходит из-под контроля, когда женщина и сама влюбляется в молодого и горячего парня.

Симона Гроув. Фото: кадр из видео

В 2019 году в доме живет Тейлор Хардинг. Она — современная феминистка и адвокат. Ее брак с мужем открытый. Такие отношения устраивают обоих, пока в жизни партнеров не появляется еще одна женщина. И проблема не в ревности, а в том, что именно она превращается в центр трио. Тейлор осознает, что даже прогрессивные отношения могут быть опасны.

Тейлор Хардинг. Фото: кадр из видео

Этот сериал — идеальное сочетание драмы и черного юмора. Он заставит вас смеяться и плакать одновременно. А еще покажет, чего на самом деле стоят женщины и почему лучше их не обижать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы трудно смотреть второй раз. Они разбивают сердце.

Также мы рассказывали о трех фильмах, которые изменят взгляд на отношения. Они могут все исправить и спасти чувства.