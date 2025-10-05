Кращі психологічні трилери від Nelflix — заплутають розум у здогадках

Головний герой фільму "Ручна поклажа". Фото: кадр з відео

Психологічні трилери — ідеальний вибір для тих, хто любить напругу та динамічність. Ці фільми можуть стерти межу між реальністю та ілюзією й розкрити внутрішній світ головних героїв. Якщо ви саме в пошуку такого кіно, зверніть увагу на фільми від Nelflix, які точно заплутають вас та перевірять нерви на міцність.

Які психологічні трилери від Nelflix варто подивитись

"Місія Стоун" (2023)

Агентка МІ-6 Рейчел Стоун отримує завдання зупинити кіберзагрозу, що здатна зруйнувати життя мільйонів людей. Вона стикається з обдарованим хакером Кеєю, яка намагається захопити "The Heart" — інноваційний штучний інтелект. Кожна дія головної героїні може коштувати не тільки місії, але і життя невинних людей. Напруга у фільмі зростає щохвилини, змушуючи глядача постійно бути у фокусі.

"Хто ти всередині" (2024)

Рубен вирішує зібрати друзів на святкування майбутнього весілля в заміському будинку. Серед інших на свято запрошують й гостя, якого насправді не дуже хотілось би бачити. Форбс свого часу мав схильність до марнотратства та серйозні проблеми з гнівом, однак все ж йому надсилають запрошення. Чоловік неочікувано погоджується та приїздить на вечірку. Він пропонує друзям зіграти в дивну і тривожну гру. Поступово вона розкриває приховані страхи та напругу між персонажами, перетворюючи веселе свято в психологічну пастку.

"Ручна поклажа" (2024)

Вже три роки Ітан Копек, якого вигнали з поліцейської академії, працює у службі безпеки у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Напередодні новорічних свят хтось підкидає йому навушник, через який таємничий незнайомець погрожує зашкодити вагітній дівчині Ітана, якщо сумка з чимось забороненим не пройде сканер й не потрапить на рейс. Кожне рішення героя стає випробуванням на сміливість і кмітливість.

Ці трилери точно заплутають ваш мозок та змусять його сумніватися у всьому. Вони тримають в напрузі до останнього та дивують неочікуваним фіналом.

