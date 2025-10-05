Відео
Україна
Головна Психологія Три психологічні трилери від Nelflix, від яких не відірватись

Три психологічні трилери від Nelflix, від яких не відірватись

Ua en ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 20:20
Кращі психологічні трилери від Nelflix — заплутають розум у здогадках
Головний герой фільму "Ручна поклажа". Фото: кадр з відео

Психологічні трилери — ідеальний вибір для тих, хто любить напругу та динамічність. Ці фільми можуть стерти межу між реальністю та ілюзією й розкрити внутрішній світ головних героїв. Якщо ви саме в пошуку такого кіно, зверніть увагу на фільми від Nelflix, які точно заплутають вас та перевірять нерви на міцність.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які психологічні трилери від Nelflix варто подивитись

"Місія Стоун" (2023)

Агентка МІ-6 Рейчел Стоун отримує завдання зупинити кіберзагрозу, що здатна зруйнувати життя мільйонів людей. Вона стикається з обдарованим хакером Кеєю, яка намагається захопити "The Heart" — інноваційний штучний інтелект. Кожна дія головної героїні може коштувати не тільки місії, але і життя невинних людей. Напруга у фільмі зростає щохвилини, змушуючи глядача постійно бути у фокусі.

"Хто ти всередині" (2024)

Рубен вирішує зібрати друзів на святкування майбутнього весілля в заміському будинку. Серед інших на свято запрошують й гостя, якого насправді не дуже хотілось би бачити. Форбс свого часу мав схильність до марнотратства та серйозні проблеми з гнівом, однак все ж йому надсилають запрошення. Чоловік неочікувано погоджується та приїздить на вечірку. Він пропонує друзям зіграти в дивну і тривожну гру. Поступово вона розкриває приховані страхи та напругу між персонажами, перетворюючи веселе свято в психологічну пастку.

"Ручна поклажа" (2024)

Вже три роки Ітан Копек, якого вигнали з поліцейської академії, працює у службі безпеки у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса. Напередодні новорічних свят хтось підкидає йому навушник, через який таємничий незнайомець погрожує зашкодити вагітній дівчині Ітана, якщо сумка з чимось забороненим не пройде сканер й не потрапить на рейс. Кожне рішення героя стає випробуванням на сміливість і кмітливість.

Ці трилери точно заплутають ваш мозок та змусять його сумніватися у всьому. Вони тримають в напрузі до останнього та дивують неочікуваним фіналом.

Нагадаємо, раніше ми писали про продовження культового трилера "Чорний телефон 2". Це стане головною прем'єрою 2025 року.

Також ми розповідали про те, який психологічний трилер про стосунки варто подивитись. Він розбиває уявлення про ідеальність.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
