Главная Психология Триллер года — чем интересен фильм "Вес победы" с Орландо Блумом

Триллер года — чем интересен фильм "Вес победы" с Орландо Блумом

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 21:29
Новый психологический триллер "Вес победы" — почему стоит его посмотреть
Орландо Блум в роли главного героя фильма "Вес победы". Фото: кадр из видео

Известный актер Орландо Блум появился в неожиданном амплуа в новом психологическом триллере "Вес победы". Фильм поразил зрителей глубиной и раскрытием сознания, которое может играть в опасные игры.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем интересен фильм "Вес победы"

Фильм "Вес победы" (The Cut) — это британский психологический триллер, в котором главную роль сыграл Орландо Блум. Бывший боксер решает вернуть себе титул чемпиона. Для этого спортсмен решается на жесткую и нелегальную программу по снижению веса перед последним боем. Однако процесс подготовки становится настолько сложным, что герой фильма теряет связь с реальностью. Боксер начинает видеть опасные галлюцинации и сталкивается с играми психики.

Главный герой фильма должен избавиться почти 15 кг веса менее чем за неделю. Сначала это кажется невозможным, однако спортсмен решительно настроен выйти на ринг, поэтому начинает изнурительные тренировки и полностью меняет питание. Когда даже это не помогает, боксер обращается к новому тренеру, который с самого начала дает понять, что ему все равно на все кроме результата. Опасные методы быстрого похудения бьют не только по физическому, но и психическому состоянию главного героя.

Триллер "Вес победы" — это отнюдь не типичная боксерская история. Это фильм, рассказывающий о жизни человека, который способен уничтожить себя и собственное сознание в погоне за успехом. Это флешбеки из прошлого, история любви, борьбы и трагичности. Необычность ленты и интригующий подход точно будет держать вас в напряжении до последнего кадра.

Напомним, ранее мы писали о подборке фильмов, показывающих абьюзивные отношения. Их должны посмотреть все.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы посмотреть, когда грустно. Они подойдут для всей семьи.

кино сериал психология Орландо Блум триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
