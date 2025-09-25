Видео
Главная Психология Какие фильмы посмотреть, когда грустно — семейные ленты

Какие фильмы посмотреть, когда грустно — семейные ленты

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 21:00
Лучшие семейные фильмы — согреют душу и добавят настроения
Герой фильма "Путь домой". Фото: кадр из видео

Когда настроения совсем нет, стоит посмотреть теплые и добрые фильмы. Они будто согревают и переносят в мир любви, искренности и обычных радостей. Эти ленты напоминают, какую большую силу имеет добро.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Лучшие фильмы для семейного просмотра

"Дулитл" (2020)

Эта лента — экранизация популярного одноименного романа английского писателя Хью Лофтинга. После трагической смерти жены эксцентричный знаменитый доктор и ветеринар Джон Дулитл скрывается от общества за высокими стенами поместья. Все, что у него есть — звериная компания, которая заменила ему общение с людьми. Однако когда королева Виктория начинает тяжело болеть, Дулитл вынужден отправиться в эпическое приключение на мифический остров, чтобы найти редкое лекарство. Там его ждут невероятные приключения. Эта остроумная и трогательная история точно поднимет вам настроение.

"Большой красный пес Клиффорд" (2021)

Шестиклассница Эмили не может найти друзей в новой школе, где учатся богатые дети. Она пытается избежать насмешек, однако сверстники к ней беспощадны. В момент, когда жизнь девочки и так нельзя назвать счастливой, ее мама уезжает в командировку, пригласив домой непутевого дядю Кейси. С ним Эмили наведывается в загадочный приют, откуда случайно забирает щенка красного цвета. Однако уже за ночь малыш Клиффорд вырастает до невероятных размеров. Именно это и проверит девочку на верность и дружбу.

"Путь домой" (2019)

Если вы хотите поплакать, но все же увидеть счастливый финал — обязательно посмотрите этот фильм. История о собаке, которая должна найти своего хозяина и преодолевает ради этого большой путь, растрогает и коснется сердца каждого. Собака Белла находит свой приют в доме Лукаса, однако из-за породы ее забирают. Но четвероногий любимец не собирается сдаваться без боя. Белла помнит о своем хозяине и готова на все, чтобы вернуться домой.

Эти фильмы вернут вам веру в добро и согреют холодными осенними вечерами. К тому же они точно понравятся всей семье.

кино сериал психология советы настроение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
