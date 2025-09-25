Кращі сімейні фільми — зігріють душу та додадуть настрою

Герой фільму "Шлях додому". Фото: кадр з відео

Коли настрою зовсім немає, варто подивитись теплі та добрі фільми. Вони ніби зігрівають та переносять у світ любові, щирості та звичайних радощів. Ці стрічки нагадують, яку велику силу має добро.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Кращі фільми для сімейного перегляду

"Дулітл" (2020)

Ця стрічка — екранізація популярного однойменного роману англійського письменника Г'ю Лофтінга. Після трагічної смерті дружини ексцентричний знаменитий доктор та ветеринар Джон Дулітл ховається від суспільства за високими стінами маєтку. Все, що в нього є — звірина компанія, яка замінила йому спілкування з людьми. Однак коли королева Вікторія починає важко хворіти, Дулітл змушений відправитись в епічну пригода на міфічний острів, аби знайти рідкісні ліки. Там його чекають неймовірні пригоди. Ця дотепна та зворушлива історія точно підійме вам настрій.

"Великий червоний пес Кліффорд" (2021)

Шестикласниця Емілі не може знайти друзів у новій школі, де навчаються заможні діти. Вона намагається уникнути глузувань, однак однолітки до неї безпощадні. В момент, коли життя дівчинки й так не можна назвати щасливим, її мама їде у відрядження, запросивши додому недолугого дядька Кейсі. З ним Емілі навідується до загадкового притулку, звідки випадково забирає цуценя червоного кольору. Однак вже за ніч малюк Кліффорд виростає до неймовірних розмірів. Саме це й перевірить дівчинку на вірність та дружбу.

"Шлях додому" (2019)

Якщо ви хочете поплакати, але все ж побачити щасливий фінал — обов'язково подивіться цей фільм. Історія про песика, який мусить знайти свого господаря та долає заради цього неабиякий шлях, розчулить й торкнеться серця кожного. Собака Белла знаходить свій прихисток в домі Лукаса, однак через породу її забирають. Та чотирилапий улюбленець не збирається здаватися без бою. Белла пам'ятає про свого господаря й готова на все, аби повернутись додому.

Ці фільми повернуть вам віру в добро та зігріють холодними осінніми вечорами. До того ж вони точно сподобаються усій сім'ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим цікавий серіал "Чому жінки вбивають". Він захоплює незвичним сюжетом з перших хвилин.

Також ми розповідали про те, яка драма в головній ролі з Джонні Деппом стала культовою. Вона поверне вам надію на краще.