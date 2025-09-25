Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Які фільми подивитись, коли сумно — сімейні стрічки

Які фільми подивитись, коли сумно — сімейні стрічки

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 21:00
Кращі сімейні фільми — зігріють душу та додадуть настрою
Герой фільму "Шлях додому". Фото: кадр з відео

Коли настрою зовсім немає, варто подивитись теплі та добрі фільми. Вони ніби зігрівають та переносять у світ любові, щирості та звичайних радощів. Ці стрічки нагадують, яку велику силу має добро.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Кращі фільми для сімейного перегляду

"Дулітл" (2020)

Ця стрічка — екранізація популярного однойменного роману англійського письменника Г'ю Лофтінга. Після трагічної смерті дружини ексцентричний знаменитий доктор та ветеринар Джон Дулітл ховається від суспільства за високими стінами маєтку. Все, що в нього є — звірина компанія, яка замінила йому спілкування з людьми. Однак коли королева Вікторія починає важко хворіти, Дулітл змушений відправитись в епічну пригода на міфічний острів, аби знайти рідкісні ліки. Там його чекають неймовірні пригоди. Ця дотепна та зворушлива історія точно підійме вам настрій.

"Великий червоний пес Кліффорд" (2021)

Шестикласниця Емілі не може знайти друзів у новій школі, де навчаються заможні діти. Вона намагається уникнути глузувань, однак однолітки до неї безпощадні. В момент, коли життя дівчинки й так не можна назвати щасливим, її мама їде у відрядження, запросивши додому недолугого дядька Кейсі. З ним Емілі навідується до загадкового притулку, звідки випадково забирає цуценя червоного кольору. Однак вже за ніч малюк Кліффорд виростає до неймовірних розмірів. Саме це й перевірить дівчинку на вірність та дружбу.

"Шлях додому" (2019)

Якщо ви хочете поплакати, але все ж побачити щасливий фінал — обов'язково подивіться цей фільм. Історія про песика, який мусить знайти свого господаря та долає заради цього неабиякий шлях, розчулить й торкнеться серця кожного. Собака Белла знаходить свій прихисток в домі Лукаса, однак через породу її забирають. Та чотирилапий улюбленець не збирається здаватися без бою. Белла пам'ятає про свого господаря й готова на все, аби повернутись додому.

Ці фільми повернуть вам віру в добро та зігріють холодними осінніми вечорами. До того ж вони точно сподобаються усій сім'ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим цікавий серіал "Чому жінки вбивають". Він захоплює незвичним сюжетом з перших хвилин.

Також ми розповідали про те, яка драма в головній ролі з Джонні Деппом стала культовою. Вона поверне вам надію на краще.

фільм серіал психологія поради настрій
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації