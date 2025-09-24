Відео
Головна Психологія Культова драма з Джонні Деппом — розбиває серце та дарує надію

Культова драма з Джонні Деппом — розбиває серце та дарує надію

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 21:29
Краща драма з Джонні Деппом — для тих, хто втратив надію на краще життя
Джонні Депп. Фото: Reuters

Стрічка "Що гнітить Гілберта Грейпа" вийшла ще у далекому 1993 році. Головну роль у фільмі зіграв Джонні Депп. Його герой вразив самопожертвою та любов'ю до своєї сім'ї. Ця стрічка — про надію, віру в краще та силу доброти.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому варто подивитись фільм "Що гнітить Гілберта Грейпа"

У центрі історії життя звичайного провінційного хлопця Гілберта Грейпа. Він змушений опікуватись сім'єю, адже глава родини давно помер, а мати страждає на ожиріння й не виходить з дому. Постійного нагляду потребує й брат Арні, який має проблеми з психічним здоров'ям. Його, до речі, блискуче зіграв Леонардо Ді Капріо. Крім того, Гілберту доводиться дбати ще й про двох сестер.

Головний герой стрічки грузне в обов'язках та розривається між домом й роботою. Він нехтує власними мріями та бажаннями, аби подбати про близьких. Однак його погляди на життя змінює неочікуване знайомство. В містечко Гілберта приїжджає нова дівчина — Бекі. Раптом хлопець починає відчувати, що він має право на щось більше, ніж просто виживання.

Цей фільм показує реальність такою, якою вона є — з усією її жорстокістю, та безпорадністю, поміж якими з'являються проблиски надії. Це не казка з щасливим кінцем, але ця історія точно навчить не втрачати людяність. Фільм "Що гнітить Гілберта Грейпа" — це як гіркий ковток правди про життя, яке не завжди буває таким, яким би ми хотіли його бачити. Однак в ньому завжди залишається надія на краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який трилер мають подивитись усі. Він може замінити сеанс у психотерапевта.

Також ми розповідали про психологічний трилер, через який ви переосмислите стосунки. Він показує, як таємниці минулого можуть все зруйнувати.

фільм серіал психологія Джонні Депп доля
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
