Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Культовая драма с Джонни Деппом — разбивает сердце и дарит веру

Культовая драма с Джонни Деппом — разбивает сердце и дарит веру

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 21:29
Лучшая драма с Джонни Деппом — для тех, кто потерял надежду на лучшую жизнь
Джонни Депп. Фото: Reuters

Лента "Что угнетает Гилберта Грейпа" вышла еще в далеком 1993 году. Главную роль в фильме сыграл Джонни Депп. Его герой поразил самопожертвованием и любовью к своей семье. Эта лента — о надежде, вере в лучшее и силу доброты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа"

В центре истории — жизнь обычного провинциального парня Гилберта Грейпа. Он вынужден заниматься семьей, ведь глава семьи давно умер, а мать страдает ожирением и не выходит из дома. В постоянном присмотре нуждается и брат Арни, который имеет проблемы с психическим здоровьем. Его, кстати, блестяще сыграл Леонардо Ди Каприо. Кроме того, Гилберту приходится заботиться еще и о двух сестрах.

Главный герой ленты погряз в обязанностях и разрывается между домом и работой. Он пренебрегает собственными мечтами и желаниями, чтобы позаботиться о близких. Однако его взгляды на жизнь меняет неожиданное знакомство. В городок Гилберта приезжает новая девушка — Бекки. Вдруг парень начинает чувствовать, что он имеет право на нечто большее, чем просто выживание.

Этот фильм показывает реальность такой, какая она есть — со всей ее жестокостью, и беспомощностью, между которыми появляются проблески надежды. Это не сказка со счастливым концом, но эта история точно научит не терять человечность. Фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа" — это как горький глоток правды о жизни, которая не всегда бывает такой, какой бы мы хотели ее видеть. Однако в ней всегда остается надежда на лучшее.

Напомним, ранее мы писали о том, какой триллер должны посмотреть все. Он может заменить сеанс у психотерапевта.

Также мы рассказывали о психологическом триллере, через который вы переосмыслите отношения. Он показывает, как тайны прошлого могут все разрушить.

кино сериал психология Джонни Депп судьба
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации