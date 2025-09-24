Лучшая драма с Джонни Деппом — для тех, кто потерял надежду на лучшую жизнь

Джонни Депп. Фото: Reuters

Лента "Что угнетает Гилберта Грейпа" вышла еще в далеком 1993 году. Главную роль в фильме сыграл Джонни Депп. Его герой поразил самопожертвованием и любовью к своей семье. Эта лента — о надежде, вере в лучшее и силу доброты.

Почему стоит посмотреть фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа"

В центре истории — жизнь обычного провинциального парня Гилберта Грейпа. Он вынужден заниматься семьей, ведь глава семьи давно умер, а мать страдает ожирением и не выходит из дома. В постоянном присмотре нуждается и брат Арни, который имеет проблемы с психическим здоровьем. Его, кстати, блестяще сыграл Леонардо Ди Каприо. Кроме того, Гилберту приходится заботиться еще и о двух сестрах.

Главный герой ленты погряз в обязанностях и разрывается между домом и работой. Он пренебрегает собственными мечтами и желаниями, чтобы позаботиться о близких. Однако его взгляды на жизнь меняет неожиданное знакомство. В городок Гилберта приезжает новая девушка — Бекки. Вдруг парень начинает чувствовать, что он имеет право на нечто большее, чем просто выживание.

Этот фильм показывает реальность такой, какая она есть — со всей ее жестокостью, и беспомощностью, между которыми появляются проблески надежды. Это не сказка со счастливым концом, но эта история точно научит не терять человечность. Фильм "Что угнетает Гилберта Грейпа" — это как горький глоток правды о жизни, которая не всегда бывает такой, какой бы мы хотели ее видеть. Однако в ней всегда остается надежда на лучшее.

