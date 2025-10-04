Відео
Головна Психологія Трилер року — чим цікавий фільм "Вага перемоги" з Орландо Блумом

Трилер року — чим цікавий фільм "Вага перемоги" з Орландо Блумом

Дата публікації: 4 жовтня 2025 21:29
Новий психологічний трилер "Вага перемоги" — чому варто його подивитись
Орландо Блум в ролі головного героя фільму "Вага перемоги". Фото: кадр з відео

Відомий актор Орландо Блум з'явився в неочікуваному амплуа в новому психологічному трилері "Вага перемоги". Фільм вразив глядачів глибиною та розкриттям свідомості, яка може грати в небезпечні ігри.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим цікавий фільм "Вага перемоги"

Фільм "Вага перемоги" (The Cut) — це британський психологічний трилер, в якому головну роль зіграв Орландо Блум. Колишній боксер вирішує повернути собі титул чемпіона. Для цього спортсмен наважується на жорстку й нелегальну програму зі зниження ваги перед останнім боєм. Однак процес підготовки стає настільки складним, що герой фільму втрачає зв'язок з реальністю. Боксер починає бачити небезпечні галюцинації та зіштовхується з іграми психіки. 

Головний герой фільму має позбутись майже 15 кг ваги менш ніж за тиждень. Спочатку це здається неможливим, однак спортсмен рішуче налаштований вийти на ринг, тож починає виснажливі тренування та повністю змінює харчування. Коли навіть це не допомагає, боксер звертається до нового тренера, який з самого початку дає зрозуміти, що йому байдуже на все окрім результату. Небезпечні методи швидкого схуднення б'ють не лише по фізичному, а й психічному стану головного героя.

Трилер "Вага перемоги" — це аж ніяк не типова боксерська історія. Це фільм, що розповідає про життя людини, яка здатна знищити себе та власну свідомість у гонитві за успіхом. Це флешбеки з минулого, історія кохання, боротьби та трагічності. Незвичність стрічки та інтригуючий підхід точно триматиме вас у напрузі до останнього кадру.

Нагадаємо, раніше ми писали про добірку фільмів, що показують аб'юзивні стосунки. Їх мають подивитись усі.

Також ми розповідали про те, які фільми подивитись, коли сумно. Вони підійдуть для усієї сім'ї.

