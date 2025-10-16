Відео
Україна
ПсихологіяКіно та серіали

Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Головна Психологія "Жінка з каюти №10" — чи вартий уваги цей психологічний трилер

"Жінка з каюти №10" — чи вартий уваги цей психологічний трилер

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 21:12
Оновлено: 21:29
Психологічний трилер "Жінка з каюти №10" — чим цікава новинка від Netflix
Кіра Найтлі у головній ролі в фільмі "Жінка з каюти №10". Фото: кадр з відео

Фільм від Netflix "Жінка з каюти №10", що вийшов у 2025 році, — екранізація однойменного роману британської письменниці Рут Вейр. Цей психологічний трилер може заплутати уяву глядача та змусити сумніватись його геть у всьому.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Про що фільм "Жінка з каюти №10"

Події фільму розгортаються навколо журналістки Лори Блеклок. Жінка вирушає на нове завдання — висвітлення благодійної подорожі на яхті Річарда Булмера та його невиліковно хворої дружини Енні. Кінцева зупинка має відбутись на узбережжі Норвегії. Саме там Енні має намір оголосити про те, що вона заповідає свої багатства на добрі справи. Однак перед цим на гостей чекає кількаденна подорож судном.

Лорі доводиться долати шлях в компанії багатіїв, які не нехтують тим, аби показати свою зверхність та роздратування. Крім того, в одну з ночей стається дещо дивне та жахливе. Журналістка чує підозрілі звуки та бачить, як за борт судна скидають тіло. Однак є одна проблема — крім Лори ніхто не бачив цього, а багатії не просто не вірять словам жінки, а вважають, що вона все вигадала.

Журналістка розпочинає власне розслідування, аби довести, що вона не збожеволіла. Однак жінка стикається з брехнею, замовчуванням і страхом. Зрештою Лора усвідомлює, що на кораблі коїться щось значно страшніше, ніж здавалося на перший погляд.

Цей психологічний трилер занурить глядача в напружену атмосферу та заплутає розум. Фільм тримає у напрузі до останнього та змушує сумніватися у всьому. Це хороший вибір для вечора, коли хочеться чогось цікавого та детективного, але не занадто важкого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали від Netflix про кохання варто подивитись. Вони показують, як пристрасть може все зруйнувати.

Також ми розповідали про кращий психологічний трилер 2025 року. Він про кохання, що здатне перерости у божевілля.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
