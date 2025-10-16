Психологический триллер "Женщина из каюты №10" — чем интересна новинка от Netflix

Кира Найтли в главной роли в фильме "Женщина из каюты №10". Фото: кадр из видео

Фильм от Netflix "Женщина из каюты №10", вышедший в 2025 году, — экранизация одноименного романа британской писательницы Рут Уэйр. Этот психологический триллер может запутать воображение зрителя и заставить сомневаться его абсолютно во всем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

О чем фильм "Женщина из каюты №10"

События фильма разворачиваются вокруг журналистки Лоры Блэклок. Женщина отправляется на новое задание — освещение благотворительного путешествия на яхте Ричарда Булмера и его неизлечимо больной жены Энни. Конечная остановка должна состояться на побережье Норвегии. Именно там Энни намерена объявить о том, что она завещает свои богатства на добрые дела. Однако перед этим гостей ждет многодневное путешествие на судне.

Лоре приходится преодолевать путь в компании богачей, которые не пренебрегают тем, чтобы показать свое превосходство и раздражение. Кроме того, в одну из ночей происходит нечто странное и ужасное. Журналистка слышит подозрительные звуки и видит, как за борт судна сбрасывают тело. Однако есть одна проблема — кроме Лоры никто не видел этого, а богачи не просто не верят словам женщины, но и считают, что она все выдумала.

Журналистка начинает собственное расследование, чтобы доказать, что она не сошла с ума. Однако женщина сталкивается с ложью, замалчиванием и страхом. В конце концов Лора осознает, что на корабле происходит нечто гораздо страшнее, чем казалось на первый взгляд.

Этот психологический триллер погрузит зрителя в напряженную атмосферу и запутает разум. Фильм держит в напряжении до последнего и заставляет сомневаться во всем. Это хороший выбор для вечера, когда хочется чего-то интересного и детективного, но не слишком тяжелого.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы от Netflix о любви стоит посмотреть. Они показывают, как страсть может все разрушить.

Также мы рассказывали о лучшем психологическом триллере 2025 года. Он о любви, которая способна перерасти в безумие.