Психология

Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Главная Психология "Женщина из каюты №10" — смотреть ли этот психологический триллер

"Женщина из каюты №10" — смотреть ли этот психологический триллер

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 21:12
обновлено: 21:29
Психологический триллер "Женщина из каюты №10" — чем интересна новинка от Netflix
Кира Найтли в главной роли в фильме "Женщина из каюты №10". Фото: кадр из видео

Фильм от Netflix "Женщина из каюты №10", вышедший в 2025 году, — экранизация одноименного романа британской писательницы Рут Уэйр. Этот психологический триллер может запутать воображение зрителя и заставить сомневаться его абсолютно во всем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

О чем фильм "Женщина из каюты №10"

События фильма разворачиваются вокруг журналистки Лоры Блэклок. Женщина отправляется на новое задание — освещение благотворительного путешествия на яхте Ричарда Булмера и его неизлечимо больной жены Энни. Конечная остановка должна состояться на побережье Норвегии. Именно там Энни намерена объявить о том, что она завещает свои богатства на добрые дела. Однако перед этим гостей ждет многодневное путешествие на судне.

Лоре приходится преодолевать путь в компании богачей, которые не пренебрегают тем, чтобы показать свое превосходство и раздражение. Кроме того, в одну из ночей происходит нечто странное и ужасное. Журналистка слышит подозрительные звуки и видит, как за борт судна сбрасывают тело. Однако есть одна проблема — кроме Лоры никто не видел этого, а богачи не просто не верят словам женщины, но и считают, что она все выдумала.

Журналистка начинает собственное расследование, чтобы доказать, что она не сошла с ума. Однако женщина сталкивается с ложью, замалчиванием и страхом. В конце концов Лора осознает, что на корабле происходит нечто гораздо страшнее, чем казалось на первый взгляд.

Этот психологический триллер погрузит зрителя в напряженную атмосферу и запутает разум. Фильм держит в напряжении до последнего и заставляет сомневаться во всем. Это хороший выбор для вечера, когда хочется чего-то интересного и детективного, но не слишком тяжелого.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
