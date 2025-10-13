Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Страсть, которая может разрушить все — лучшие сериалы от Netflix

Страсть, которая может разрушить все — лучшие сериалы от Netflix

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 21:29
Сериалы о любви от Netflix — какой опасной может стать страсть
Главная героиня сериала "Анатомия скандала". Фото: кадр из видео

Сериалы о любви — это как урок психотерапии. Они могут подсветить проблемы в паре или показать сильные стороны. Есть несколько лучших лент, исследующих отношения и показывающих, на что готовы пойти люди ради сохранения своих секретов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие сериалы о любви

"Анатомия скандала" (2022)

Этот сериал — история жены успешного политика, жизнь которой рушится, когда ее мужа публично обвиняют в насилии. Софи оказывается перед сложным выбором — поверить партнеру или жертве, которая его обвиняет. Вместе с расследованием преступления все больше и больше раскрываются темные тайны прошлого, которые могут разрушить все.

"Обманчивая любовь" (2024)

Этот мини-сериал сосредотачивается на отношениях между успешной женщиной и гораздо моложе ее мужчиной. Внимание, комплименты и нежность партнера возвращают женщине давно забытые ощущения. Неожиданная любовь пробуждает в ней желание жить полной жизнью, преодолевая стереотипы и страхи. Однако очень быстро она перерастает в опасную манипулятивную игру. Тайны, которые есть у обоих партнеров, постоянно напоминают о прошлом, внося еще больше хаоса в и без того сложные отношения.

"Одержимость" (2023)

Этот мини-сериал рассказывает историю успешного хирурга Уильяма. Мужчина теряет голову, когда знакомится с невестой своего сына. Между ними возникает непреодолимая страсть. Хотя и Уильям и Анна пытаются подавить запретные чувства, страсть берет верх. Врач заводит опасный роман с невестой своего сына. В конце концов эта страсть быстро перерастает в нездоровую одержимость и толкает мужчину на необдуманные поступки.

Эти фильмы точно заставят вас задуматься о важном в отношениях. Они показывают все стороны любви и то, как она может перерастать в опасную страсть.

Напомним, ранее мы писали о том, какие романтические комедии стоит посмотреть. Они вернут эмоции и чувства паре.

Также мы рассказывали о лучшем триллере 2025 года. Этот фильм показывает какой может быть темная сторона любви.

кино Netflix психология любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации