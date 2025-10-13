Серіали про кохання від Netflix — якою небезпечною може стати пристрасть

Головна героїня серіалу "Анатомія скандалу". Фото: кадр з відео

Серіали про кохання — це ніби урок психотерапії. Вони можуть підсвітити проблеми у парі чи показати сильні сторони. Є кілька кращих стрічок, що досліджують відносини та показують, на що готові піти люди заради збереження своїх секретів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Кращі серіали про кохання

"Анатомія скандалу" (2022)

Цей серіал — історія дружини успішного політика, життя якої руйнується, коли її чоловіка публічно звинувачують у насильстві. Софі опиняється перед складним вибором — повірити партнерові чи жертві, яка його звинувачує. Разом з розслідуванням злочину все більше й більше розкриваються темні таємниці минулого, які можуть зруйнувати все.

"Оманливе кохання" (2024)

Цей мінісеріал зосереджується на стосунках між успішною жінкою та набагато молодшим за неї чоловіком. Увага, компліменти та ніжність партнера повертають жінці давно забуті відчуття. Несподіване кохання пробуджує в ній бажання жити повним життям, долаючи стереотипи та страхи. Однак дуже швидко воно переростає у небезпечну маніпулятивну гру. Таємниці, що є в обох партнерів, постійно нагадують про минуле, вносячи ще більше хаосу в і без того складні стосунки.

"Одержимість" (2023)

Цей мінісеріал розповідає історію успішного хірурга Вільяма. Чоловік втрачає голову, коли знайомиться з нареченою свого сина. Між ними виникає непереборна пристрасть. Хоча й Вільям та Анна намагаються придушити заборонені почуття, пристрасть бере верх. Лікар заводить небезпечний роман із нареченою свого сина. Зрештою ця пристрасть швидко переростає в нездорову одержимість і штовхає чоловіка на необдумані вчинки.

Ці фільми точно змусять вас задуматись про важливе у стосунках. Вони показують всі сторони кохання й те, як воно може переростати в небезпечну пристрасть.

