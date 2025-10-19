Кращі психологічні трилери з неочікуваним фіналом — для любителів заплутаних сюжетів

Головний герой фільму "Пастка". Фото: кадр з відео

Психологічні трилери можуть замінити цілий сеанс терапії. Вони розбурхують уяву та змушують задуматись про важливе. Серед сотень стрічок, що завоювали прихильність глядачів, є три кращі фільми, які до всього ще й здивують неочікуваним фіналом.

Які психологічні трилери варто подивитись

"Не кажи нікому" (2006)

Історія фільму розгортається навколо Олександра і Марго Бек, які влаштовують собі романтичний вікенд. Однак омріяний відпочинок закінчується кошмаром. Вночі біля лісового озера маніяк вбиває Марго, а чоловік отримує складну травму, проте виживає. Вбивицю засуджують, а невтішний вдівець намагається пережити трагедію. Однак через вісім років стається такий же злочин, і цього разу в убивстві підозрюють вже самого Олександра.

"З широко закритими очима" (1999)

Події фільму розгортаються напередодні Різдва в Нью-Йорку. Дружина Білла Гарфорда зізнається йому в тому, що думала про інтим з іншим. Спочатку ця новина приголомшує чоловіка, однак згодом він і сам починає задумуватися про нову пристрасну пригоду. Хоча й можливостей у Білла чимало, та він так і не наважується зрадити дружині. Аби хоч якось задовольнити свої неочікувані бажання, чоловік без запрошення проникає на зібрання загадкового клубу. Учасники носять карнавальні маски, а їхні ритуали переростають в дещо більше. Цей візит назавжди змінює сімейне життя чоловіка.

"Пастка" (2017)

Головний герой фільму — успішний і заможний афроамериканець Кріс. Він їде в родовий маєток своєї дівчини Роуз, аби познайомитись з батьками коханої. Однак все йде не так, як хотілось би. Ще дорогою з парою трапляються невеликі неприємності, а по приїзду до батьків Кріс відчуває до себе не зовсім щире ставлення. В цьому домі, як й у містечку, відбуваєтеся дещо дивне. Хлопець дізнається, що багато афроамериканців, які прибувають в місто, просто безслідно зникають, а ті, хто залишився, ніби знаходяться під гіпнозом.

Ці трилери стануть чудовим вибором на вечір. Вони тримають в напрузі та підіймають важливі теми, які змусять вас поринути у роздуми.

