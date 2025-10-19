Відео
Три кращі психологічні трилери з непередбачуваною розв'язкою

Три кращі психологічні трилери з непередбачуваною розв'язкою

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 21:00
Оновлено: 19:58
Кращі психологічні трилери з неочікуваним фіналом — для любителів заплутаних сюжетів
Головний герой фільму "Пастка". Фото: кадр з відео

Психологічні трилери можуть замінити цілий сеанс терапії. Вони розбурхують уяву та змушують задуматись про важливе. Серед сотень стрічок, що завоювали прихильність глядачів, є три кращі фільми, які до всього ще й здивують неочікуваним фіналом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які психологічні трилери варто подивитись

"Не кажи нікому" (2006)

Історія фільму розгортається навколо Олександра і Марго Бек, які влаштовують собі романтичний вікенд. Однак омріяний відпочинок закінчується кошмаром. Вночі біля лісового озера маніяк вбиває Марго, а чоловік отримує складну травму, проте виживає. Вбивицю засуджують, а невтішний вдівець намагається пережити трагедію. Однак через вісім років стається такий же злочин, і цього разу в убивстві підозрюють вже самого Олександра.

"З широко закритими очима" (1999)

Події фільму розгортаються напередодні Різдва в Нью-Йорку. Дружина Білла Гарфорда зізнається йому в тому, що думала про інтим з іншим. Спочатку ця новина приголомшує чоловіка, однак згодом він і сам починає задумуватися про нову пристрасну пригоду. Хоча й можливостей у Білла чимало, та він так і не наважується зрадити дружині. Аби хоч якось задовольнити свої неочікувані бажання, чоловік без запрошення проникає на зібрання загадкового клубу. Учасники носять карнавальні маски, а їхні ритуали переростають в дещо більше. Цей візит назавжди змінює сімейне життя чоловіка.

"Пастка" (2017)

Головний герой фільму — успішний і заможний афроамериканець Кріс. Він їде в родовий маєток своєї дівчини Роуз, аби познайомитись з батьками коханої. Однак все йде не так, як хотілось би. Ще дорогою з парою трапляються невеликі неприємності, а по приїзду до батьків Кріс відчуває до себе не зовсім щире ставлення. В цьому домі, як й у містечку, відбуваєтеся дещо дивне. Хлопець дізнається, що багато афроамериканців, які прибувають в місто, просто безслідно зникають, а ті, хто залишився, ніби знаходяться під гіпнозом.

Ці трилери стануть чудовим вибором на вечір. Вони тримають в напрузі та підіймають важливі теми, які змусять вас поринути у роздуми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми про жіночу дружбу варто подивитись. Ці надихнуть та доведуть, що насправді вона існує.

Також ми розповідали про те, чому варто подивитись серіал "Білий лотос". Він про токсичність, що ховається за розкішшю.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
