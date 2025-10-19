Видео
Видео

Три лучших психологических триллера с непредсказуемой развязкой

Дата публикации 19 октября 2025 21:00
обновлено: 19:58
Лучшие психологические триллеры с неожиданным финалом — для любителей запутанных сюжетов
Главный герой фильма "Ловушка". Фото: кадр из видео

Психологические триллеры могут заменить целый сеанс терапии. Они будоражат воображение и заставляют задуматься о важном. Среди сотен лент, завоевавших расположение зрителей, есть три лучших фильма, которые ко всему еще и удивят неожиданным финалом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие психологические триллеры стоит посмотреть

"Не говори никому" (2006)

История фильма разворачивается вокруг Александра и Марго Бек, которые устраивают себе романтический уикенд. Однако желанный отдых заканчивается кошмаром. Ночью возле лесного озера маньяк убивает Марго, а мужчина получает сложную травму, однако выживает. Убийцу осуждают, а безутешный вдовец пытается пережить трагедию. Однако через восемь лет происходит такое же преступление и на этот раз в убийстве подозревают уже самого Александра.

"С широко закрытыми глазами" (1999)

События фильма разворачиваются в канун Рождества в Нью-Йорке. Жена Билла Гарфорда признается ему в том, что думала об интиме с другим. Сначала эта новость ошеломляет мужчину, однако впоследствии он и сам начинает задумываться о новом страстном приключении. Хотя и возможностей у Билла немало, но он так и не решается изменить жене. Чтобы хоть как-то удовлетворить свои неожиданные желания, мужчина без приглашения проникает на собрание загадочного клуба. Участники носят карнавальные маски, а их ритуалы перерастают в нечто большее. Этот визит навсегда меняет семейную жизнь мужчины.

"Ловушка" (2017)

Главный герой фильма — успешный и состоятельный афроамериканец Крис. Он едет в родовое поместье своей девушки Роуз, чтобы познакомиться с родителями любимой. Однако все идет не так, как хотелось бы. Еще по дороге с парой случаются небольшие неприятности, а по приезду к родителям, Крис чувствует к себе не совсем искреннее отношение. В этом доме, как и в городе, происходит нечто странное. Парень узнает, что многие афроамериканцы, которые прибывают в город, просто бесследно исчезают, а те, кто остался, будто находятся под гипнозом.

Эти триллеры станут отличным выбором на вечер. Они держат в напряжении и поднимают важные темы, которые заставят вас погрузиться в размышления.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы о женской дружбе стоит посмотреть. Эти вдохновят и докажут, что на самом деле она существует.

Также мы рассказывали о том, почему стоит посмотреть сериал "Белый лотос". Он о токсичности, скрывающейся за роскошью.

