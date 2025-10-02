Видео
Главная Психология Женская дружба существует — пять лучших фильмов об этом

Женская дружба существует — пять лучших фильмов об этом

Дата публикации 2 октября 2025 22:00
Лучшие киноленты о женской дружбе — подборка вдохновляющих фильмов
Женская дружба существует и она способна на невероятные вещи. Такие отношения дают опору, вдохновляют и не позволяют сдаться. Если вы ищете фильмы об искренних и глубоких дружеских чувствах, то эта подборка лент вам точно понравится.

Об этом пишет ELLE.

Лучшие фильмы о женской дружбе

"Прости, девочка"

Эта лента — глубокая история о преодолении последствий насилия. Главная героиня Агнес пытается начать жизнь заново после травматического опыта. Рядом с ней — лучшая подруга Лиди, которая готова помочь в любой момент. Этот фильм буквально погружает в сознание героини и показывает силу настоящей дружбы.

"Маленькие женщины"

Эта лента — экранизация романа Луизы Мэй Олкотт. Четыре сестры вместе взрослеют и ищут свой путь во время бурных времен Гражданской войны в США. Они все родные, но невероятно разные. Сестры становятся сильнейшей поддержкой друг другу в борьбе за свои мечты. Это фильм, который заставит смеяться, плакать и вдохновит на веру в человеческую искренность.

"Тельма и Луиза"

Этот фильм — история о двух подругах. Нерешительная домохозяйка Тельма отправляется в путешествие на выходные с уставшей от жизни официанткой Луизой и их поездка превращается в череду криминальных приключений после того, как происходит случайное убийство. Эта лента показывает, как женщины, подавленные обществом, находят в себе силу и свободу, когда действуют вместе.

"Скрытые фигуры"

Этот фильм основан на реальных событиях. Он разрушает стереотипы и показывает, как женская дружба может изменить ход истории. Три афроамериканки: Кэтрин Джонсон, Дороти Воэн и Мэри Джексон, благодаря своим знаниям и настойчивости становятся ключевыми лицами для успеха космической программы США. Однако им приходится преодолевать ряд препятствий: расовое неравенство, предубеждения и стереотипы.

"Клуб первых жен"

Три подруги оказываются в отчаянии — их мужья, разбогатев, уходят к более молодым женщинам. Однако вместо того, чтобы плакать, подруги объединяются, чтобы отомстить бывшим. Этот фильм показывает, как можно найти опору друг в друге, когда теряешь все.

Эти фильмы — о поддержке, опоре и движущей силе женщин. Они научат вас не бояться начинать все с чистого листа и верить в силу дружбы.

София Ковальчук
Автор:
София Ковальчук
