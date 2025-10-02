Відео
Головна Психологія Жіноча дружба існує — п'ять кращих фільмів про це

Жіноча дружба існує — п'ять кращих фільмів про це

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:00
Найкращі кінострічки про жіночу дружбу — підбірка надихаючих фільмів
Головні героїні фільму "Пробач, дівчинко". Фото: кадр з відео

Жіноча дружба існує й вона здатна на неймовірні речі. Такі стосунки дають опору, надихають та не дозволяють здатися. Якщо ви шукаєте фільми про щирі та глибокі дружні почуття, то ця підбірка стрічок вам точно сподобається.

Про це пише ELLE.

Читайте також:

Кращі фільми про жіночу дружбу

"Пробач, дівчинко"

Ця стрічка — глибока історія про подолання наслідків насильства. Головна героїня Агнес намагається почати життя заново після травматичного досвіду. Поруч з нею — найкраща подруга Ліді, яка готова допомогти в будь-який момент. Цей фільм буквально занурює у свідомість героїні та показує силу справжньої дружби.

"Маленькі жінки"

Ця стрічка — екранізація роману Луїзи Мей Олкотт. Чотири сестри разом дорослішають та шукають свій шлях під час буремних часів Громадянської війни в США. Вони всі рідні, але неймовірно різні. Сестри стають найсильнішою підтримкою одне одній в боротьбі за свої мрії. Це фільм, що змусить сміятися, плакати та надихне на віру в людську щирість.

"Тельма і Луїза"

Цей фільм — історія про двох подруг. Нерішуча домогосподарка Тельма вирушає в подорож на вихідні з втомленою від життя офіціанткою Луїзою та їхня поїздка перетворюється на низку кримінальних пригод після того, як стається випадкове вбивство. Ця стрічка показує, як жінки, пригнічені суспільством, знаходять у собі силу й свободу, коли діють разом.

"Приховані фігури" 

Цей фільм заснований на реальних подіях. Він руйнує стереотипи й показує, як жіноча дружба може змінити хід історії. Троє афроамериканок: Кетрін Джонсон, Дороті Воен та Мері Джексон, завдяки своїм знанням та наполегливості стають ключовими особами для успіху космічної програми США. Однак їм доводиться долати низку перешкод: расову нерівність, упередження та стереотипи.

"Клуб перших дружин"

Троє подруг опиняються у відчаї — їхні чоловіки, розбагатівши, йдуть до молодших жінок. Однак замість того, аби плакати, подруги об'єднуються, щоб помститися колишнім. Цей фільм показує, як можна знайти опору одна в одній, коли втрачаєш все.

Ці фільми — про підтримку, опору та рушійну силу жінок. Вони навчать вас не боятися починати все з чистого аркуша та вірити в силу дружби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому варто подивитись серіал "Білий лотос". Він вразить естетикою та незвичним сюжетом.

Також ми розповідали про те, які фільми й серіали про аб'юз варто подивитись. Вони відкриють багатьом очі на стосунки.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
