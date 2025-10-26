Психологічний трилер "Останній клієнт" — чому варто подивитись цей фільм

Головний герой фільму "Останній клієнт". Фото: кадр з відео

Гостросюжетний трилер "Останній клієнт" вийшов у 2022 році та став однією з кращих психологічних стрічок. В основі фільму — загадка, яку хочеться чим швидше розгадати. Однак навряд чи ви зможете здогадатись, чим все закінчиться, поки не дочекаєтесь фіналу фільму. Це не просто заплутаний детектив, а психотрилер, що намагається розкрити природу злочинця і походження його лихих намірів.

Чим цікавий фільм "Останній клієнт"

Дія трилера "Останній клієнт" розгортається у великому місті, що окутане жахом. Саме тут орудує жорстокий і цинічний маніяк. Його злочин шокував усіх — чоловік розправився з вагітною жінкою та викрав її новонароджену дитину.

Цього ж вечора злочинець звертається до місцевої психологині Сюзанни Хартманн. Жінка потрапляє в небезпечну пастку, з якої, здається, немає виходу. Маніяк бере терапевтку в заручниці та вимагає, аби вона провела з ним сеанс. У намаганнях врятувати власне життя жінка вимушено погоджується на розмову з чоловіком. Він ділиться шокуючими деталями зі свого минулого, що, як виявляється, пов'язано з минулим самої Сюзанни.

Ця моторошна стрічка тримає в напрузі до останнього та вражає несподіваним сюжетом. Режисери не просто показують цинічний злочин, а розкривають серйозні внутрішні проблеми головного героя.

