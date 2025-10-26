Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Кращий вибір на вечір — який психологічний трилер подивитись

Кращий вибір на вечір — який психологічний трилер подивитись

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 21:29
Оновлено: 21:36
Психологічний трилер "Останній клієнт" — чому варто подивитись цей фільм
Головний герой фільму "Останній клієнт". Фото: кадр з відео

Гостросюжетний трилер "Останній клієнт" вийшов у 2022 році та став однією з кращих психологічних стрічок. В основі фільму — загадка, яку хочеться чим швидше розгадати. Однак навряд чи ви зможете здогадатись, чим все закінчиться, поки не дочекаєтесь фіналу фільму. Це не просто заплутаний детектив, а психотрилер, що намагається розкрити природу злочинця і походження його лихих намірів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чим цікавий фільм "Останній клієнт"

Дія трилера "Останній клієнт" розгортається у великому місті, що окутане жахом. Саме тут орудує жорстокий і цинічний маніяк. Його злочин шокував усіх — чоловік розправився з вагітною жінкою та викрав її новонароджену дитину.

Цього ж вечора злочинець звертається до місцевої психологині Сюзанни Хартманн. Жінка потрапляє в небезпечну пастку, з якої, здається, немає виходу. Маніяк бере терапевтку в заручниці та вимагає, аби вона провела з ним сеанс. У намаганнях врятувати власне життя жінка вимушено погоджується на розмову з чоловіком. Він ділиться шокуючими деталями зі свого минулого, що, як виявляється, пов'язано з минулим самої Сюзанни.

Ця моторошна стрічка тримає в напрузі до останнього та вражає несподіваним сюжетом. Режисери не просто показують цинічний злочин, а розкривають серйозні внутрішні проблеми головного героя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які заплутані трилери варто подивитись. Це кращі стрічки останніх років.

Також ми розповідали про те, які фільми вразять непередбачуваним фіналом. Ці психологічні трилери зроблять вечір яскравим.

фільм серіал психологія цікаві факти трилери
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації