Видео

Лучший выбор на вечер — какой психологический триллер посмотреть

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 21:29
обновлено: 21:36
Психологический триллер "Последний клиент" — почему стоит посмотреть этот фильм
Главный герой фильма "Последний клиент". Фото: кадр из видео

Остросюжетный триллер "Последний клиент" вышел в 2022 году и стал одной из лучших психологических лент. В основе фильма — загадка, которую хочется чем по быстрее разгадать. Однако вряд ли вы сможете догадаться, чем все закончится, пока не дождетесь финала фильма. Это не просто запутанный детектив, а психотриллер, пытающийся раскрыть природу преступника и происхождение его злых намерений.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем интересен фильм "Последний клиент"

Действие триллера "Последний клиент" разворачивается в большом городе, окутанном ужасом. Именно здесь орудует жестокий и циничный маньяк. Его преступление шокировало всех — мужчина расправился с беременной женщиной и похитил ее новорожденного ребенка.

В этот же вечер преступник обращается к местному психологу Сюзанне Хартманн. Женщина попадает в опасную ловушку, из которой, кажется, нет выхода. Маньяк берет терапевта в заложницы и требует, чтобы она провела с ним сеанс. В попытках спасти собственную жизнь женщина вынужденно соглашается на разговор с мужчиной. Он делится шокирующими деталями из своего прошлого, что, как оказывается, связано с прошлым самой Сюзанны.

Эта жуткая лента держит в напряжении до последнего и поражает неожиданным сюжетом. Режиссеры не просто показывают циничное преступление, а раскрывают серьезные внутренние проблемы главного героя.

Напомним, ранее мы писали о том, какие запутанные триллеры стоит посмотреть. Это лучшие ленты последних лет.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы поразят непредсказуемым финалом. Эти психологические триллеры сделают вечер ярким.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
