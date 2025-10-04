Видео
Четыре года тюрьмы — в США вынесли приговор рэперу P. Diddy

4 октября 2025 02:20
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В США приговорили к заключению рэпера P. Diddy
P. Diddy. Фото: AFP
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Американскому рэперу и музыкальному продюсеру Шону Комбу, который известен как P. Diddy, вынесли приговор по делу о транспортировке людей для занятия проституцией. Исполнителя приговорили к четырем годам и двум месяцам заключения. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч долларов штрафа.

Об этом сообщило издание NYT.

В чем обвиняли артиста

Против 55-летнего артиста подали более сотни исков. Его обвиняли в изнасилованиях, торговле людьми для сексуальной эксплуатации, вымогательствах и насилии. Прокуроры утверждали, что P. Diddy использовал свою музыкальную империю для эксплуатации женщин: организовывал многодневные Freak off вечеринки с наркотиками и сексуальными перформансами.

По мнению стороны обвинения, рэпер заслуживал 11 лет заключения, но судья Арун Субраманян пришел к выводу, что такое длительное лишение свободы не является разумным. Ходатайство адвокатов о 14-месячном сроке заключения суд тоже не удовлетворил, аргументировав это тем, что такой срок не отражает серьезности преступления.

P. Diddy десять месяцев находился под стражей в Нью-Йорке — это время засчитают как срок заключения, поэтому за решеткой музыкант проведет три года и четыре месяца.

"Мистер Комбс, вы и ваша семья — вы справитесь. В конце тоннеля есть свет... У вас будет возможность показать своим детям и миру, как могут выглядеть настоящая ответственность, изменения и исцеление", — обратился судья к осужденному.

Также Арун Субраманян похвалил женщин, которые дали показания в суде.

"Я горд тем, что вы пришли в суд, чтобы рассказать миру о том, что произошло на самом деле", — заявил он.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что мог бы рассмотреть помилование P. Diddy, если бы увидел несправедливость. В то же время американский лидер отметил, что с рэпером давно не общается и за ходом дела не следит.

Также мы сообщали, что в начале июля присяжные вынесли вердикты по делу рэпера P. Diddy. Исполнителю предъявили пять уголовных обвинений.

