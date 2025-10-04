Відео
Україна
Чотири роки в'язниці — у США винесли вирок реперу P. Diddy

4 жовтня 2025 02:20
Чекарьова Марія - редактор
У США засудили до ув'язнення репера P. Diddy
P. Diddy. Фото: AFP
Чекарьова Марія - редактор

Американському реперу й музичному продюсеру Шону Комбу, який відомий як P. Diddy, винесли вирок у справі про транспортування людей для заняття проституцією. Виконавця засудили до чотирьох років і двох місяців ув'язнення. Крім того, він має сплатити 500 тисяч доларів штрафу.

Про це повідомило видання NYT.

Читайте також:

У чому звинувачували артиста 

Проти 55-річного артиста подали понаб сотню позовів. Його звинувачували у зґвалтуваннях, торгівлі людьми для сексуальної експлуатації, вимаганнях і насильстві. Прокурори стверджували, що P. Diddy використовував свою музичну імперію для експлуатації жінок: організовував багатоденні Freak off вечірки з наркотиками та сексуальними перформансами. 

На думку сторони обвинувачення, репер заслуговував на 11 років ув'язнення, але суддя Арун Субраманян дійшов висновку, що таке тривале позбавлення волі не є розумним. Клопотання адвокатів щодо 14-місячного терміну ув'язнення суд теж не задовольнив, аргументувавши це тим, що такий строк не відображає серйозності злочину.

P. Diddy десять місяців перебував під вартою в Нью-Йорку — цей час зарахують як термін ув'язнення, тому за ґратами музикант проведе три роки та чотири місяці.

"Містер Комбс, ви і ваша родина — ви впораєтеся. В кінці тунелю є світло... У вас буде можливість показати своїм дітям і світові, як можуть виглядати справжня відповідальність, зміни та зцілення", — звернувся суддя до засудженого.

Також Арун Субраманян похвалив жінок, які дали свідчення в суді.

"Я гордий тим, що ви прийшли в суд, щоб розповісти світу про те, що відбулося насправді", — заявив він.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що міг би розглянути помилування P. Diddy, якби побачив несправедливість. Водночас американський лідер зазнав, що з репером давно не спілкується й за ходом справи не стежить.

Також ми повідомляли, що на початку липня присяжні винесли вердикти у справі репера P. Diddy. Виконавцю висунули п'ять кримінальних звинувачень.

суд шоу-бізнес репер покарання судові рішення P. Diddy
