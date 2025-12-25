Бойова повістка - чи може ТЦК надсилати бойові повістки на майбутні дати

Вручення повістки громадянину. Фото: "Поради юриста"

Вручення бойової повістки на дату наперед є некоректною, бо у момент вручення повістки невідомо, чи буде у відповідну дату військовозобов’язаний придатним до військової служби. Тож громадянин може відмовитися від такої повістки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Повістка на дату після закінчення відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку терміном до березня 2026 року.

Чоловік поцікавився, чи має територіальний центр комплектування право надіслати йому повістку наперед, на дату після завершення відстрочки.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку гіпотетичну ситуацію, пояснив, що бойову повістку можуть вручити військовозобов'язаному, який не має права на відстрочку.

"Тож не бачу, у який саме спосіб ТЦК отримає інформацію, що на березень 2026 року Ви не матимете права на відстрочку", — підкреслив юрист.

Саме тому видача бойової повістки наперед є неправомірною, запевнив Айвазян.

Чи можуть посадити за відмову від такої повістки

Отже, додав адвокат, саме таким чином громадянин може спробувати пояснити це представникам ТЦК, якщо виникне відповідна ситуація, а також відмовитися від отримання такої повістки.

Втім, пояснив Юрій Айвазян, у такому випадку громадянина можуть спробувати притягти до кримінальної відповідальності — та, скоріш за все, ця спроба з боку ТЦК буде невдалою.

"Якщо навіть ТЦК і подасть заяву до поліції, при розгляді справи Ви зможете довести, що видача бойової повістки у такому форматі була неправомірною", — запевнив юрист.

