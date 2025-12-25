Видео
Видео

Боевая повестка наперед — законны ли действия ТЦК

Дата публикации 25 декабря 2025 21:40
Боевая повестка - может ли ТЦК присылать боевые повестки на будущие даты
Вручение повестки гражданину. Фото: "Поради юриста"

Вручение боевой повестки на дату заранее является некорректным, потому что в момент вручения повестки неизвестно, будет ли в соответствующую дату военнообязанный пригодным к военной службе. Поэтому гражданин может отказаться от такой повестки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Повестка на дату после окончания отсрочки

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку сроком до марта 2026 года.

Мужчина поинтересовался, имеет ли территориальный центр комплектования право прислать ему повестку заранее, на дату после завершения отсрочки.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую гипотетическую ситуацию, объяснил, что боевую повестку могут вручить военнообязанному, который не имеет права на отсрочку.

"Поэтому не вижу, каким именно образом ТЦК получит информацию, что на март 2026 года Вы не будете иметь права на отсрочку", — подчеркнул юрист.

Именно поэтому выдача боевой повестки заранее является неправомерной, заверил Айвазян.

Могут ли посадить за отказ от такой повестки

Итак, добавил адвокат, именно таким образом гражданин может попытаться объяснить это представителям ТЦК, если возникнет соответствующая ситуация, а также отказаться от получения такой повестки.

Впрочем, пояснил Юрий Айвазян, в таком случае гражданина могут попытаться привлечь к уголовной ответственности — и, скорее всего, эта попытка со стороны ТЦК будет неудачной.

"Если даже ТЦК и подаст заявление в полицию, при рассмотрении дела Вы сможете доказать, что выдача боевой повестки в таком формате была неправомерной", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем она отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли боевую повестку оставить в дверях.

повестки отсрочка ТЦК и СП военнообязанные боевая повестка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
