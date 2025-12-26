Перерегистрация на новый адрес - должен ли гражданин идти для этого в ТЦК

Гражданин в территориальном центре комплектования. Фото: Одесский ОТЦК

Военнообязанный гражданин, меняя место государственной регистрации, должен обратиться в территориальный центр комплектования. Но существует исключение, когда в ТЦК можно и не идти, а ограничиться только приложением "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Регистрация военнообязанного

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который хочет изменить место государственной регистрации в связи с продажей квартиры.

Мужчина объяснил, что новое место его регистрации расположено в том же районе, что и предыдущее - и поинтересовался, нужно ли ему посетить ТЦК, в частности, потому, что он не имеет бумажного военно-учетного билета.

"Работник ЦНАП может зарегистрировать Ваше место жительства и на основании распечатанного е-ВУД с "Резерв+", ведь он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Стоит ли посещать ТЦК

Относительно того, обязательным ли является визит в ТЦК, то здесь, отметил юрист, важно именно место будущей регистрации гражданина.

"Так как адрес будущей регистрации относится к территориальной юрисдикции ТЦК, где Вы уже состоите на учете, то лично прибывать в территориальный центр комплектования — не нужно", — подчеркнул Дерий.

Он пояснил, что в такой ситуации достаточно иметь военно-учетный документ (можно е-ВОД) - и можно просто изменить адрес через "Резерв+".

