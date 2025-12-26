Відео
Реєстрація за новою адресою — чи треба йти в ТЦК

Реєстрація за новою адресою — чи треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 00:30
Перереєстрація на нову адресу - чи має громадянин іти для цього в ТЦК
Громадянин у територіальному центрі комплектування. Фото: Одеський ОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, змінюючи місце державної реєстрації, має звернутися до територіального центру комплектування. Але існує виняток, коли до ТЦК можна і не іти, а обмежитися лише застосунком "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Реєстрація військовозобов’язаного

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який хоче змінити місце державної реєстрації у зв’язку із продажем квартири.

Чоловік пояснив, що нове місце його реєстрації розташоване у тому ж районі, що і попереднє — і поцікавився, чи потрібно йому відвідати ТЦК, зокрема, тому, що він не має паперового військово-облікового квитка.

"Працівник ЦНАП може зареєструвати Ваше місце проживання і на підставі роздрукованого е-ВОД з "Резерв+", адже він має таку ж юридичну силу, як і паперовий", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Чи варто відвідувати ТЦК

Щодо того, чи обов’язковим є візит до ТЦК, то тут, наголосив юрист, важливою є саме місце майбутньої реєстрації громадянина.

"Так як адреса майбутньої реєстрації належить до територіальної юрисдикції ТЦК, де Ви вже перебуваєте на обліку, то особисто прибувати до територіального центру комплектування — не потрібно", — підкреслив Дерій.

Він пояснив, що у такій ситуації достатньо мати військово-обліковий документ (можна е-ВОД) — і можна просто змінити адресу через "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у якому ТЦК мають стати на військовий облік внутрішньо переміщені особи.

Додамо, ми повідомляли про те, що ВПО зобов’язані протягом 10 днів з моменту прибуття на нове місце повідомити про зміну місця проживання.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
