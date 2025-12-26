Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Инвалидность на военных сборах — есть ли какие-то выплаты

Инвалидность на военных сборах — есть ли какие-то выплаты

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 03:38
Инвалидность на учебных сборах или во время срочной службы - размер выплат
Резервисты на сборах. Фото: ЗОГА

Государство обязано выплатить единовременное денежное пособие резервистам, которые получили инвалидность на учебных или других военных сборах. Такую же выплату получат и военнослужащие-срочники.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Инвалидность резервистов на сборах

Право на государственную денежную помощь имеют не только военнослужащие, получившие инвалидность вследствие войны или болезни, но даже и военнообязанные или резервисты, которые были вызваны на учебные (проверочные) или специальные военные сборы.

Как и в случае с военнослужащими, размер выплаты дифференцируется в зависимости от группы инвалидности, установленной соответствующей медицинской структурой.

Так, наибольшая выплата принадлежит тем резервистам, у которых была диагностирована инвалидность первой группы.

Сумма денежной помощи для такого гражданина будет составлять 322 080 грн.

Суммы денежной помощи

Для резервистов, которые в результате инцидента на военных сборах получили инвалидность других групп, установлены другие размеры выплат.

Сумма выплат составляет:

  • 241 560 грн — для ІІ группы инвалидности;
  • 187 880 грн — для III группы инвалидности.

Аналогичные выплаты получат и военнослужащие срочной службы, у которых во время прохождения службы наступила инвалидность.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы выплаты военнослужащим, получившим инвалидность во время боевых действий.

Добавим, мы сообщали о том, сколько получат военные за небоевую инвалидность.

выплаты военнообязанные Срочная служба срочники денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации