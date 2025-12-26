Инвалидность на учебных сборах или во время срочной службы - размер выплат

Резервисты на сборах. Фото: ЗОГА

Государство обязано выплатить единовременное денежное пособие резервистам, которые получили инвалидность на учебных или других военных сборах. Такую же выплату получат и военнослужащие-срочники.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Инвалидность резервистов на сборах

Право на государственную денежную помощь имеют не только военнослужащие, получившие инвалидность вследствие войны или болезни, но даже и военнообязанные или резервисты, которые были вызваны на учебные (проверочные) или специальные военные сборы.

Как и в случае с военнослужащими, размер выплаты дифференцируется в зависимости от группы инвалидности, установленной соответствующей медицинской структурой.

Так, наибольшая выплата принадлежит тем резервистам, у которых была диагностирована инвалидность первой группы.

Сумма денежной помощи для такого гражданина будет составлять 322 080 грн.

Суммы денежной помощи

Для резервистов, которые в результате инцидента на военных сборах получили инвалидность других групп, установлены другие размеры выплат.

Сумма выплат составляет:

241 560 грн — для ІІ группы инвалидности;

187 880 грн — для III группы инвалидности.

Аналогичные выплаты получат и военнослужащие срочной службы, у которых во время прохождения службы наступила инвалидность.

