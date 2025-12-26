Інвалідність на навчальних зборах чи під час строкової служби - розмір виплат

Резервісти на зборах. Фото: ЗОДА

Держава зобов’язана виплатити одноразову грошову допомогу резервістам, які отримали інвалідність на навчальних чи інших військових зборах. Таку ж виплату отримають і військовослужбовці-строковики.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Інвалідність резервістів на зборах

Право на державну грошову допомогу мають не тільки військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок війни чи хвороби, а навіть і військовозобов’язані чи резервісти, які були викликані на навчальні (перевірочні) чи спеціальні військові збори.

Як і у випадку із військовослужбовцями, розмір виплати диференціюється залежно від групи інвалідності, встановленої відповідною медичною структурою.

Так, найбільша виплата належить тим резервістам, у яких була діагностована інвалідність першої групи.

Сума грошової допомоги для такого громадянина становитиме 322 080 грн.

Суми грошової допомоги

Для резервістів, які внаслідок інциденту на військових зборах отримали інвалідність інших груп, встановлено інші розміри виплат.

Сума виплат становить:

241 560 грн — для ІІ групи інвалідності;

187 880 грн — для ІІІ групи інвалідності.

Аналогічні виплати отримають і військовослужбовці строкової служби, у яких під час проходження служби настала інвалідність.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати військовослужбовцям, що отримали інвалідність під час бойових дій.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки отримають військові за небойову інвалідність.