Турецкий шоколадный торт с кремом и глазурью — нежный, влажный, как из кондитерской

Известный шоколадный турецкий торт — удержаться невозможно
Этот турецкий шоколадный торт — настоящее наслаждение с первого кусочка. Влажный бисквит, нежный сливочный крем и насыщенная шоколадная глазурь создают совершенный десерт, который готовится без всякой мороки. Его хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 80 г;
- какао — 30 г;
- разрыхлитель — 1 пакетик;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 180 г;
- масло — 50 мл.;
- молоко — 50 мл.
Для крема:
- сливки 33% — 300 мл.;
- сливочный сыр — 100 г;
- сахарная пудра — 3-4 ст. л;
- какао — 1 ст. л.
Для глазури:
- какао — 40 г;
- сахар — 50 г;
- молоко — 200 мл.;
- сливочное масло — 20 г.
Для пропитки:
- молоко — 50 мл.
Способ приготовления
В миске смешать муку, какао и разрыхлитель. В другой миске взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены, постепенно добавить сахар и взбить массу до светлой и рыхлой текстуры. Влить масло и молоко, перемешать. Добавить сухие ингредиенты, тщательно перемешать венчиком. Вылить тесто в смазанную и присыпанную мукой форму (примерно 24×24 см) и выпекать при 170 °C 30-35 минут. Остудить.
Для приготовления крема охлажденные сливки взбить со сливочным сыром и сахарной пудрой до густой кремовой массы. Добавить какао, перемешать лопаткой до однородности.
Готовый корж проколоть деревянной шпажкой, слегка пропитать молоком. Выложить весь крем, разровнять.
Для глазури смешать какао, сахар и молоко. Довести до кипения, проварить 15-20 секунд, снять с огня и сразу вмешать сливочное масло до полного растворения. Процедить через сито и вылить поверх крема.
Поставить торт в холодильник минимум на 3-4 часа, лучше — на ночь. Перед подачей нарезать на порции.
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