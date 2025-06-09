Турецкий шоколадный торт с кремом и глазурью — нежный, влажный, как из кондитерской

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот турецкий шоколадный торт — настоящее наслаждение с первого кусочка. Влажный бисквит, нежный сливочный крем и насыщенная шоколадная глазурь создают совершенный десерт, который готовится без всякой мороки. Его хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 80 г;

какао — 30 г;

разрыхлитель — 1 пакетик;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 180 г;

масло — 50 мл.;

молоко — 50 мл.

Для крема:

сливки 33% — 300 мл.;

сливочный сыр — 100 г;

сахарная пудра — 3-4 ст. л;

какао — 1 ст. л.

Для глазури:

какао — 40 г;

сахар — 50 г;

молоко — 200 мл.;

сливочное масло — 20 г.

Для пропитки:

молоко — 50 мл.

Способ приготовления

В миске смешать муку, какао и разрыхлитель. В другой миске взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены, постепенно добавить сахар и взбить массу до светлой и рыхлой текстуры. Влить масло и молоко, перемешать. Добавить сухие ингредиенты, тщательно перемешать венчиком. Вылить тесто в смазанную и присыпанную мукой форму (примерно 24×24 см) и выпекать при 170 °C 30-35 минут. Остудить.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема охлажденные сливки взбить со сливочным сыром и сахарной пудрой до густой кремовой массы. Добавить какао, перемешать лопаткой до однородности.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый корж проколоть деревянной шпажкой, слегка пропитать молоком. Выложить весь крем, разровнять.

Шоколадная глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури смешать какао, сахар и молоко. Довести до кипения, проварить 15-20 секунд, снять с огня и сразу вмешать сливочное масло до полного растворения. Процедить через сито и вылить поверх крема.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник минимум на 3-4 часа, лучше — на ночь. Перед подачей нарезать на порции.

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