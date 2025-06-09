Турецький шоколадний торт із кремом і глазур’ю — ніжний, вологий, як із кондитерської

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей турецький шоколадний торт — справжня насолода з першого шматочка. Вологий бісквіт, ніжний вершковий крем і насичена шоколадна глазур створюють досконалий десерт, який готується без жодної мороки. Його хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 80 г;

какао — 30 г;

розпушувач — 1 пакетик;

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 180 г;

олія — 50 мл.;

молоко — 50 мл.

Для крему:

вершки 33% — 300 мл.;

вершковий сир — 100 г;

цукрова пудра — 3–4 ст. л.;

какао — 1 ст. л.

Для глазурі:

какао — 40 г;

цукор — 50 г;

молоко — 200 мл.;

вершкове масло — 20 г.

Для просочення:

молоко — 50 мл.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно, какао та розпушувач. В іншій мисці збити яйця з дрібкою солі до легкої піни, поступово додати цукор і збити масу до світлої й пухкої текстури. Влити олію та молоко, перемішати. Додати сухі інгредієнти, ретельно перемішати віничком. Вилити тісто у змащену та присипану борошном форму (приблизно 24×24 см) і випікати при 170 °C 30–35 хвилин. Остудити.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему охолоджені вершки збити з вершковим сиром і цукровою пудрою до густої кремової маси. Додати какао, перемішати лопаткою до однорідності.

Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий корж проколоти дерев’яною шпажкою, злегка просочити молоком. Викласти увесь крем, розрівняти.

Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі змішати какао, цукор і молоко. Довести до кипіння, проварити 15–20 секунд, зняти з вогню й одразу вмішати вершкове масло до повного розчинення. Процідити через сито та вилити поверх крему.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник щонайменше на 3–4 години, краще — на ніч. Перед подачею нарізати на порції.

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