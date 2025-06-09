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Головна Рецепти Відомий шоколадний турецький торт — втриматися неможливо

Відомий шоколадний турецький торт — втриматися неможливо

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 03:00
Турецький шоколадний торт із кремом і глазур’ю — ніжний, вологий, як із кондитерської
Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей турецький шоколадний торт — справжня насолода з першого шматочка. Вологий бісквіт, ніжний вершковий крем і насичена шоколадна глазур створюють досконалий десерт, який готується без жодної мороки. Його хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно — 80 г;
  • какао — 30 г;
  • розпушувач — 1 пакетик;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 180 г;
  • олія — 50 мл.;
  • молоко — 50 мл.

Для крему:

  • вершки 33% — 300 мл.;
  • вершковий сир — 100 г;
  • цукрова пудра — 3–4 ст. л.;
  • какао — 1 ст. л.

Для глазурі:

  • какао — 40 г;
  • цукор — 50 г;
  • молоко — 200 мл.;
  • вершкове масло — 20 г.

Для просочення:

  • молоко — 50 мл.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно, какао та розпушувач. В іншій мисці збити яйця з дрібкою солі до легкої піни, поступово додати цукор і збити масу до світлої й пухкої текстури. Влити олію та молоко, перемішати. Додати сухі інгредієнти, ретельно перемішати віничком. Вилити тісто у змащену та присипану борошном форму (приблизно 24×24 см) і випікати при 170 °C 30–35 хвилин. Остудити.

рецепт шоколадного торта
Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему охолоджені вершки збити з вершковим сиром і цукровою пудрою до густої кремової маси. Додати какао, перемішати лопаткою до однорідності.

рецепт шоколадного турецького торта
Приготування крему. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий корж проколоти дерев’яною шпажкою, злегка просочити молоком. Викласти увесь крем, розрівняти.

простий рецепт шоколадного турецького торта
Шоколадна глазур. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі змішати какао, цукор і молоко. Довести до кипіння, проварити 15–20 секунд, зняти з вогню й одразу вмішати вершкове масло до повного розчинення. Процідити через сито та вилити поверх крему.

смачний рецепт шоколадного турецького торта
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник щонайменше на 3–4 години, краще — на ніч. Перед подачею нарізати на порції.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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