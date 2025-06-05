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Цей салат приречений на успіх — рецепт унікальної заправки

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Дата публікації: 5 червня 2025 12:15
Салат з капусти, огірка і яєць із неймовірною заправкою на жовтках — рецепт за 10 хвилин
Салат з молодою капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет цього салату — в унікальній заправці, яку готують не зі звичайних інгредієнтів, а з яєчних жовтків, сметани та гірчиці. У поєднанні з хрусткою капустою, свіжим огірком і зеленню він стає справжньою знахідкою, яку готують знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • капуста білоголова — 400 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою й викласти у глибоку миску. Свіжий огірок нарізати півкільцями, попередньо очистивши від шкірки, якщо вона грубувата. Додати до капусти.

салат з молодою капустою
Яйця та капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Відварені яйця розділити: білки нарізати кубиками й висипати в миску з овочами, а жовтки перетерти виделкою окремо.

смачний салат з молодою капустою
Заправка та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно посікти зелень кріп і зелену цибулю, й також додати до салату. Для заправки змішати розтерті жовтки зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем до однорідної маси.

простий салат з молодою капустою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, добре перемішати. Подавати одразу — це швидка, свіжа і дуже смачна страва на кожен день.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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