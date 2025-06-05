Салат з капусти, огірка і яєць із неймовірною заправкою на жовтках — рецепт за 10 хвилин

Цей салат приречений на успіх — рецепт унікальної заправки
Секрет цього салату — в унікальній заправці, яку готують не зі звичайних інгредієнтів, а з яєчних жовтків, сметани та гірчиці. У поєднанні з хрусткою капустою, свіжим огірком і зеленню він стає справжньою знахідкою, яку готують знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста білоголова — 400 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту тонкою соломкою й викласти у глибоку миску. Свіжий огірок нарізати півкільцями, попередньо очистивши від шкірки, якщо вона грубувата. Додати до капусти.
Відварені яйця розділити: білки нарізати кубиками й висипати в миску з овочами, а жовтки перетерти виделкою окремо.
Дрібно посікти зелень кріп і зелену цибулю, й також додати до салату. Для заправки змішати розтерті жовтки зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем до однорідної маси.
Заправити салат, добре перемішати. Подавати одразу — це швидка, свіжа і дуже смачна страва на кожен день.
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