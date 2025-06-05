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Этот салат обречен на успех — рецепт уникальной заправки

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Дата публикации 5 июня 2025 12:15
Салат из капусты, огурца и яиц с невероятной заправкой на желтках — рецепт за 10 минут
Салат с молодой капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Секрет этого салата — в уникальной заправке, которую готовят не из обычных ингредиентов, а из яичных желтков, сметаны и горчицы. В сочетании с хрустящей капустой, свежим огурцом и зеленью он становится настоящей находкой, которую готовят снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 400 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • укроп — 1 пучок;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой и выложить в глубокую миску. Свежий огурец нарезать полукольцами, предварительно очистив от кожуры, если она грубоватая. Добавить к капусте.

салат з молодою капустою
Яйца и капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренные яйца разделить: белки нарезать кубиками и высыпать в миску с овощами, а желтки перетереть вилкой отдельно.

смачний салат з молодою капустою
Заправка и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко порубить зелень укроп и зеленый лук и также добавить в салат. Для заправки смешать растертые желтки со сметаной, горчицей, солью и перцем до однородной массы.

простий салат з молодою капустою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, хорошо перемешать. Подавать сразу — это быстрое, свежее и очень вкусное блюдо на каждый день.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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