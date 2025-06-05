Салат из капусты, огурца и яиц с невероятной заправкой на желтках — рецепт за 10 минут

Этот салат обречен на успех — рецепт уникальной заправки
Секрет этого салата — в уникальной заправке, которую готовят не из обычных ингредиентов, а из яичных желтков, сметаны и горчицы. В сочетании с хрустящей капустой, свежим огурцом и зеленью он становится настоящей находкой, которую готовят снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 400 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нашинковать капусту тонкой соломкой и выложить в глубокую миску. Свежий огурец нарезать полукольцами, предварительно очистив от кожуры, если она грубоватая. Добавить к капусте.
Отваренные яйца разделить: белки нарезать кубиками и высыпать в миску с овощами, а желтки перетереть вилкой отдельно.
Мелко порубить зелень укроп и зеленый лук и также добавить в салат. Для заправки смешать растертые желтки со сметаной, горчицей, солью и перцем до однородной массы.
Заправить салат, хорошо перемешать. Подавать сразу — это быстрое, свежее и очень вкусное блюдо на каждый день.
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