Салат із куркою, овочами та соусом з авокадо — рецепт на літо
Цей салат — справжня знахідка для літа: свіжі овочі, ніжна курка, поживний соус з авокадо та йогурту. Він легко замінить повноцінний обід або вечерю, не обтяжуючи шлунок і даруючи максимум смаку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- куряче філе (відварене або обсмажене) — 200 г;
- сіль і спеції — на смак;
- олія — 1 ст. л.;
- листя салату — 100 г;
- огірок — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- крем-сир — 30 г;
- насіння гарбуза, кунжуту або соняшника — за бажанням.
Для соусу:
- авокадо — ½ шт.;
- густий йогурт — 2 ст. л.;
- гірчиця — ½ ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- часник — 1 зубчик;
- зелень (петрушка, кріп, базилік) — жменя;
- сік лимона — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Для соусу подрібнити авокадо, зелень і часник у блендері, додати йогурт, гірчицю, сіль і лимонний сік. Збити до кремової текстури.
Курку приправити спеціями, за потреби обсмажити до золотистої скоринки або використовувати відварене м’ясо.
Овочі нарізати, листя салату порвати руками. Змішати все в мисці, додати крем-сир і полити соусом.
Посипати насінням на смак. Можна доповнити грінками або замінити курку на варене яйце чи нут для вегетаріанського варіанту.
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