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Салат із куркою, овочами та соусом з авокадо — рецепт на літо

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Дата публікації: 4 червня 2025 12:10
Салат із куркою, овочами та соусом з авокадо — рецепт на літо
Салат із куркою. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей салат — справжня знахідка для літа: свіжі овочі, ніжна курка, поживний соус з авокадо та йогурту. Він легко замінить повноцінний обід або вечерю, не обтяжуючи шлунок і даруючи максимум смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе (відварене або обсмажене) — 200 г;
  • сіль і спеції — на смак;
  • олія — 1 ст. л.;
  • листя салату — 100 г;
  • огірок — 1 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • крем-сир — 30 г;
  • насіння гарбуза, кунжуту або соняшника — за бажанням.

Для соусу:

  • авокадо — ½ шт.;
  • густий йогурт — 2 ст. л.;
  • гірчиця — ½ ч. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • зелень (петрушка, кріп, базилік) — жменя;
  • сік лимона — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Для соусу подрібнити авокадо, зелень і часник у блендері, додати йогурт, гірчицю, сіль і лимонний сік. Збити до кремової текстури.

рецепт салата з куркою та авокадо
Смажена курка. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Курку приправити спеціями, за потреби обсмажити до золотистої скоринки або використовувати відварене м’ясо.

простий рецепт салата з куркою та авокадо
Приготування заправки. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі нарізати, листя салату порвати руками. Змішати все в мисці, додати крем-сир і полити соусом.
 

смачний рецепт салата з куркою та авокадо
Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Посипати насінням на смак. Можна доповнити грінками або замінити курку на варене яйце чи нут для вегетаріанського варіанту.

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овочі салат рецепт авокадо курка
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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