Салат із куркою, овочами та соусом з авокадо — рецепт на літо

Салат із куркою. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Цей салат — справжня знахідка для літа: свіжі овочі, ніжна курка, поживний соус з авокадо та йогурту. Він легко замінить повноцінний обід або вечерю, не обтяжуючи шлунок і даруючи максимум смаку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

куряче філе (відварене або обсмажене) — 200 г;

сіль і спеції — на смак;

олія — 1 ст. л.;

листя салату — 100 г;

огірок — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

крем-сир — 30 г;

насіння гарбуза, кунжуту або соняшника — за бажанням.

Для соусу:

авокадо — ½ шт.;

густий йогурт — 2 ст. л.;

гірчиця — ½ ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

часник — 1 зубчик;

зелень (петрушка, кріп, базилік) — жменя;

сік лимона — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Для соусу подрібнити авокадо, зелень і часник у блендері, додати йогурт, гірчицю, сіль і лимонний сік. Збити до кремової текстури.

Смажена курка. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Курку приправити спеціями, за потреби обсмажити до золотистої скоринки або використовувати відварене м’ясо.

Приготування заправки. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овочі нарізати, листя салату порвати руками. Змішати все в мисці, додати крем-сир і полити соусом.



Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Посипати насінням на смак. Можна доповнити грінками або замінити курку на варене яйце чи нут для вегетаріанського варіанту.

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