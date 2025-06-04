Салат с курицей, овощами и соусом из авокадо — рецепт на лето
Этот салат — настоящая находка для лета: свежие овощи, нежная курица, питательный соус из авокадо и йогурта. Он легко заменит полноценный обед или ужин, не отягощая желудок и даря максимум вкуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- куриное филе (отварное или обжаренное) — 200 г;
- соль и специи — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- листья салата — 100 г;
- огурец — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- крем-сыр — 30 г;
- семена тыквы, кунжута или подсолнечника — по желанию.
Для соуса:
- авокадо — ½ шт.;
- густой йогурт — 2 ст. л.;
- горчица — ½ ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- зелень (петрушка, укроп, базилик) — горсть;
- сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления
Для соуса измельчить авокадо, зелень и чеснок в блендере, добавить йогурт, горчицу, соль и лимонный сок. Взбить до кремовой текстуры.
Курицу приправить специями, при необходимости обжарить до золотистой корочки или использовать отварное мясо.
Овощи нарезать, листья салата порвать руками. Смешать все в миске, добавить крем-сыр и полить соусом.
Посыпать семечками по вкусу. Можно дополнить гренками или заменить курицу на вареное яйцо или нут для вегетарианского варианта.
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