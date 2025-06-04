Салат с курицей, овощами и соусом из авокадо — рецепт на лето

Салат с курицей. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Этот салат — настоящая находка для лета: свежие овощи, нежная курица, питательный соус из авокадо и йогурта. Он легко заменит полноценный обед или ужин, не отягощая желудок и даря максимум вкуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

куриное филе (отварное или обжаренное) — 200 г;

соль и специи — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.;

листья салата — 100 г;

огурец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

крем-сыр — 30 г;

семена тыквы, кунжута или подсолнечника — по желанию.

Для соуса:

авокадо — ½ шт.;

густой йогурт — 2 ст. л.;

горчица — ½ ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

зелень (петрушка, укроп, базилик) — горсть;

сок лимона — 1 ст. л.

Способ приготовления

Для соуса измельчить авокадо, зелень и чеснок в блендере, добавить йогурт, горчицу, соль и лимонный сок. Взбить до кремовой текстуры.

Жареная курица. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Курицу приправить специями, при необходимости обжарить до золотистой корочки или использовать отварное мясо.

Приготовление заправки. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Овощи нарезать, листья салата порвать руками. Смешать все в миске, добавить крем-сыр и полить соусом.

Приготовление салата Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Посыпать семечками по вкусу. Можно дополнить гренками или заменить курицу на вареное яйцо или нут для вегетарианского варианта.

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