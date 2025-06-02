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Два ідеальних салати за 5 хв — їх захочеться готувати все літо

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Дата публікації: 2 червня 2025 12:45
Два літні салати з яйцями за 5 хвилин — швидкі та ситні рецепти
Приготування салату. Фото: Freepik

Ці два салати готуються буквально за пару хвилин, але дарують максимум смаку й свіжості. Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль — і у вас вже на столі легка, поживна страва, яка ідеально підходить для літа.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Для салату з кукурудзою вам знадобиться:

  • яйця варені — 4 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • кукурудза консервована — 1 б.;
  • сіль, перець — на смак;
  • сметана — для заправки.

Для салату з тунцем вам знадобиться:

  • яйця варені — 4 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • консервована риба (тунець, сардини або сайра) — 1 б.;
  • сіль, перець — на смак;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

рецепт салата на літо з кукурудзою
Кукурудза та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Салат №1 з кукурудзою

Подрібнити варені яйця та зелену цибулю. Додати консервовану кукурудзу. Посолити, поперчити, заправити сметаною й добре перемішати.

Салат №2 з тунцем

рецепт поживного та корисного салату
Яйця та тунець. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати яйця й огірок дрібними кубиками. Додати подрібнену зелену цибулю.

Консервовану рибу розім’яти виделкою, додати до салату. Посолити, поперчити, заправити майонезом і перемішати.

смачний салат з тунцем та яйцями
Салат з тунцем та яйцями. Фото: gospodynka.com.ua

Обидва салати ідеально смакують охолодженими. Їх можна подавати як окрему страву або як доповнення до літнього обіду.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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