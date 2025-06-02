Два літні салати з яйцями за 5 хвилин — швидкі та ситні рецепти

Два ідеальних салати за 5 хв — їх захочеться готувати все літо
Ці два салати готуються буквально за пару хвилин, але дарують максимум смаку й свіжості. Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль — і у вас вже на столі легка, поживна страва, яка ідеально підходить для літа.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Для салату з кукурудзою вам знадобиться:
- яйця варені — 4 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- кукурудза консервована — 1 б.;
- сіль, перець — на смак;
- сметана — для заправки.
Для салату з тунцем вам знадобиться:
- яйця варені — 4 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- консервована риба (тунець, сардини або сайра) — 1 б.;
- сіль, перець — на смак;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Салат №1 з кукурудзою
Подрібнити варені яйця та зелену цибулю. Додати консервовану кукурудзу. Посолити, поперчити, заправити сметаною й добре перемішати.
Салат №2 з тунцем
Нарізати яйця й огірок дрібними кубиками. Додати подрібнену зелену цибулю.
Консервовану рибу розім’яти виделкою, додати до салату. Посолити, поперчити, заправити майонезом і перемішати.
Обидва салати ідеально смакують охолодженими. Їх можна подавати як окрему страву або як доповнення до літнього обіду.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів
Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно лише 4 інгредієнти.
Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці.
Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт.
Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів.
Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині.
Читайте Новини.LIVE!