Два летних салата с яйцами за 5 минут — быстрые и сытные рецепты

Два идеальных салата за 5 мин — их захочется готовить все лето
Эти два салата готовятся буквально за пару минут, но дарят максимум вкуса и свежести. Простой набор ингредиентов, минимум усилий — и у вас уже на столе легкое, питательное блюдо, которое идеально подходит для лета.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Для салата с кукурузой вам понадобится:
- яйца вареные — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- кукуруза консервированная — 1 б.;
- соль, перец — по вкусу;
- сметана — для заправки.
Для салата с тунцом вам понадобится:
- яйца вареные — 4 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- консервированная рыба (тунец, сардины или сайра) — 1 б.;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Салат №1 с кукурузой
Измельчить вареные яйца и зеленый лук. Добавить консервированную кукурузу. Посолить, поперчить, заправить сметаной и хорошо перемешать.
Салат №2 с тунцом
Нарезать яйца и огурец мелкими кубиками. Добавить измельченный зеленый лук.
Консервированную рыбу размять вилкой, добавить к салату. Посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.
Оба салата идеально подходят, чтобы подавать их охлажденными. Их можно подавать как отдельное блюдо или как дополнение к летнему обеду.
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