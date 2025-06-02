Два летних салата с яйцами за 5 минут — быстрые и сытные рецепты

Приготовление салата. Фото: Freepik

Эти два салата готовятся буквально за пару минут, но дарят максимум вкуса и свежести. Простой набор ингредиентов, минимум усилий — и у вас уже на столе легкое, питательное блюдо, которое идеально подходит для лета.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Для салата с кукурузой вам понадобится:

яйца вареные — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

кукуруза консервированная — 1 б.;

соль, перец — по вкусу;

сметана — для заправки.

Для салата с тунцом вам понадобится:

яйца вареные — 4 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

консервированная рыба (тунец, сардины или сайра) — 1 б.;

соль, перец — по вкусу;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Кукуруза и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Салат №1 с кукурузой

Измельчить вареные яйца и зеленый лук. Добавить консервированную кукурузу. Посолить, поперчить, заправить сметаной и хорошо перемешать.

Салат №2 с тунцом

Яйца и тунец. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать яйца и огурец мелкими кубиками. Добавить измельченный зеленый лук.

Консервированную рыбу размять вилкой, добавить к салату. Посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.

Салат с тунцом и яйцами. Фото: gospodynka.com.ua

Оба салата идеально подходят, чтобы подавать их охлажденными. Их можно подавать как отдельное блюдо или как дополнение к летнему обеду.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.

Рецепт салата "Коулслоу" из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.

Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.

Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.