Салат Дачный с копченой курицей — легкий, свежий и очень сытный рецепт

Сытный салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хрустящие овощи, нежная копченая грудка и яйца создают идеальное сочетание вкусов. Готовится легко, выглядит аппетитно, а на вкус еще лучше. Настоящая дачная классика, которую захочется повторить.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

листья салата — по вкусу;

огурцы свежие — 2-3 шт.;

болгарский перец — 1-2 шт.;

помидоры — 2-3 шт.;

копченая куриная грудка — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца вареные — 3-4 шт.;

зеленый лук — пучок;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

На дно салатницы выложить вымытые и обсушенные листья салата.

Огурцы и салат. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы нарезать полукольцами, болгарский перец — соломкой, помидоры — дольками или кусочками по желанию.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Копченую грудку нарезать средними кубиками или полосками. Вареные яйца порезать кружочками или крупным кубиком. Лук нарезать полукольцами, а зеленый — измельчить.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить все ингредиенты слоями или перемешать, посолить и поперчить. По желанию добавить легкую заправку или оставить без нее — салат и так очень сочный. Перед подачей украсить зеленью.

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