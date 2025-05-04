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Свежий сытный салат "Дачный" — рецепт подруги из деревни

4 мая 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Дачный с копченой курицей — легкий, свежий и очень сытный рецепт
Сытный салат. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хрустящие овощи, нежная копченая грудка и яйца создают идеальное сочетание вкусов. Готовится легко, выглядит аппетитно, а на вкус еще лучше. Настоящая дачная классика, которую захочется повторить.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • листья салата — по вкусу;
  • огурцы свежие — 2-3 шт.;
  • болгарский перец — 1-2 шт.;
  • помидоры — 2-3 шт.;
  • копченая куриная грудка — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • зеленый лук — пучок;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

На дно салатницы выложить вымытые и обсушенные листья салата.

свіжний ситний салат Дачний, рецепт подруги з села
Огурцы и салат. Фото: gospodynka.com.ua

Огурцы нарезать полукольцами, болгарский перец — соломкой, помидоры — дольками или кусочками по желанию.

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Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Копченую грудку нарезать средними кубиками или полосками. Вареные яйца порезать кружочками или крупным кубиком. Лук нарезать полукольцами, а зеленый — измельчить.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить все ингредиенты слоями или перемешать, посолить и поперчить. По желанию добавить легкую заправку или оставить без нее — салат и так очень сочный. Перед подачей украсить зеленью.

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12:22 Подводное разминирование Черного моря — уникальные кадры ВМС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:20 Платежка за доставку газа — кто освобождается от оплаты в 2025

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