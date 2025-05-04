Салат Дачный с копченой курицей — легкий, свежий и очень сытный рецепт

Свежий сытный салат "Дачный" — рецепт подруги из деревни
Хрустящие овощи, нежная копченая грудка и яйца создают идеальное сочетание вкусов. Готовится легко, выглядит аппетитно, а на вкус еще лучше. Настоящая дачная классика, которую захочется повторить.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- листья салата — по вкусу;
- огурцы свежие — 2-3 шт.;
- болгарский перец — 1-2 шт.;
- помидоры — 2-3 шт.;
- копченая куриная грудка — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- зеленый лук — пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
На дно салатницы выложить вымытые и обсушенные листья салата.
Огурцы нарезать полукольцами, болгарский перец — соломкой, помидоры — дольками или кусочками по желанию.
Копченую грудку нарезать средними кубиками или полосками. Вареные яйца порезать кружочками или крупным кубиком. Лук нарезать полукольцами, а зеленый — измельчить.
Выложить все ингредиенты слоями или перемешать, посолить и поперчить. По желанию добавить легкую заправку или оставить без нее — салат и так очень сочный. Перед подачей украсить зеленью.
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