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Свіжний ситний салат "Дачний" — рецепт подруги з села

4 травня 2025 12:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Дачний з копченою куркою — легкий, свіжий і дуже ситний рецепт
Ситний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хрумкі овочі, ніжна копчена грудка й яйця створюють ідеальне поєднання смаків. Готується легко, виглядає апетитно, а смакує ще краще. Справжня дачна класика, яку захочеться повторити.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • листя салату — за смаком;
  • огірки свіжі — 2–3 шт.;
  • болгарський перець — 1–2 шт.;
  • помідори — 2–3 шт.;
  • копчена куряча грудка — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • зелена цибуля — пучок;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

На дно салатниці викласти вимите й обсушене листя салату.

свіжний ситний салат Дачний, рецепт подруги з села
Огірки та салат. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки нарізати півкільцями, болгарський перець — соломкою, помідори — часточками або шматочками за бажанням.

ситний салат Дачний, рецепт подруги з села
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Копчену грудку нарізати середніми кубиками або смужками. Варені яйця порізати кружечками або великим кубиком. Цибулю нарізати півкільцями, а зелену — подрібнити.

смачний ситний салат, рецепт подруги з села
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти всі інгредієнти шарами або перемішати, посолити й поперчити. За бажанням додати легку заправку або залишити без неї — салат і так дуже соковитий. Перед подачею прикрасити зеленню.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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