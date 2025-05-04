Салат Дачний з копченою куркою — легкий, свіжий і дуже ситний рецепт

Свіжний ситний салат "Дачний" — рецепт подруги з села
Хрумкі овочі, ніжна копчена грудка й яйця створюють ідеальне поєднання смаків. Готується легко, виглядає апетитно, а смакує ще краще. Справжня дачна класика, яку захочеться повторити.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- листя салату — за смаком;
- огірки свіжі — 2–3 шт.;
- болгарський перець — 1–2 шт.;
- помідори — 2–3 шт.;
- копчена куряча грудка — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- зелена цибуля — пучок;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
На дно салатниці викласти вимите й обсушене листя салату.
Огірки нарізати півкільцями, болгарський перець — соломкою, помідори — часточками або шматочками за бажанням.
Копчену грудку нарізати середніми кубиками або смужками. Варені яйця порізати кружечками або великим кубиком. Цибулю нарізати півкільцями, а зелену — подрібнити.
Викласти всі інгредієнти шарами або перемішати, посолити й поперчити. За бажанням додати легку заправку або залишити без неї — салат і так дуже соковитий. Перед подачею прикрасити зеленню.
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