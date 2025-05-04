Салат Дачний з копченою куркою — легкий, свіжий і дуже ситний рецепт

Ситний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хрумкі овочі, ніжна копчена грудка й яйця створюють ідеальне поєднання смаків. Готується легко, виглядає апетитно, а смакує ще краще. Справжня дачна класика, яку захочеться повторити.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

листя салату — за смаком;

огірки свіжі — 2–3 шт.;

болгарський перець — 1–2 шт.;

помідори — 2–3 шт.;

копчена куряча грудка — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця варені — 3–4 шт.;

зелена цибуля — пучок;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

На дно салатниці викласти вимите й обсушене листя салату.

Огірки та салат. Фото: gospodynka.com.ua

Огірки нарізати півкільцями, болгарський перець — соломкою, помідори — часточками або шматочками за бажанням.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Копчену грудку нарізати середніми кубиками або смужками. Варені яйця порізати кружечками або великим кубиком. Цибулю нарізати півкільцями, а зелену — подрібнити.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти всі інгредієнти шарами або перемішати, посолити й поперчити. За бажанням додати легку заправку або залишити без неї — салат і так дуже соковитий. Перед подачею прикрасити зеленню.

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