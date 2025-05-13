Классический салат Цезарь с домашним соусом — идеальный рецепт по всем правилам

Салат Цезарь — правильный классический рецепт со всеми секретами
Салат "Цезарь" — не просто блюдо, а гастрономическая классика. Правильно приготовленный соус с анчоусами, хрустящие гренки, сочная курица и пармезан создают безупречный вкусовой баланс. Этот рецепт раскроет все секреты, как приготовить его идеально дома.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- салат романо или айсберг — 1 шт.;
- пармезан — 70 г;
- куриное филе — 1 шт.;
- хлеб (для гренок) — 100 г;
- помидоры черри — 6-8 шт.
Для соуса "Цезарь":
- желток — 1 шт.;
- дижонская горчица — 0,5 ч. л.;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- анчоусы — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 60-100 мл (чем больше, тем гуще соус).
Способ приготовления
Куриное филе обжарить на сковороде или запечь до золотистой корочки, немного посолить. Остудить и нарезать ломтиками.
Хлеб нарезать кубиками, обжарить на сухой сковороде или с небольшим количеством масла до хруста — это будут гренки.
Для соуса: в чаше блендера смешать желток, горчицу, уксус, измельченные анчоусы и чеснок. Постепенно вливать оливковое масло, взбивая до густой эмульсии.
Листья салата вымыть, обсушить и порвать руками.
Соединить с курицей, черри, гренками и натертым пармезаном. Заправить соусом перед подачей.
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