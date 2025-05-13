Классический салат Цезарь с домашним соусом — идеальный рецепт по всем правилам

Салат "Цезарь". Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Салат "Цезарь" — не просто блюдо, а гастрономическая классика. Правильно приготовленный соус с анчоусами, хрустящие гренки, сочная курица и пармезан создают безупречный вкусовой баланс. Этот рецепт раскроет все секреты, как приготовить его идеально дома.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

салат романо или айсберг — 1 шт.;

пармезан — 70 г;

куриное филе — 1 шт.;

хлеб (для гренок) — 100 г;

помидоры черри — 6-8 шт.

Для соуса "Цезарь":

желток — 1 шт.;

дижонская горчица — 0,5 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

анчоусы — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 60-100 мл (чем больше, тем гуще соус).

Способ приготовления

Куриное филе обжарить на сковороде или запечь до золотистой корочки, немного посолить. Остудить и нарезать ломтиками.

Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хлеб нарезать кубиками, обжарить на сухой сковороде или с небольшим количеством масла до хруста — это будут гренки.

Жареные гренки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для соуса: в чаше блендера смешать желток, горчицу, уксус, измельченные анчоусы и чеснок. Постепенно вливать оливковое масло, взбивая до густой эмульсии.

Жареная курица. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Листья салата вымыть, обсушить и порвать руками.

Готовый салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Соединить с курицей, черри, гренками и натертым пармезаном. Заправить соусом перед подачей.

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