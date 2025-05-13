Класичний салат Цезар з домашнім соусом — ідеальний рецепт за всіма правилами

Салат "Цезар". Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Салат "Цезар" — не просто страва, а гастрономічна класика. Правильно приготовлений соус з анчоусами, хрумкі грінки, соковита курка та пармезан створюють бездоганний смаковий баланс. Цей рецепт розкриє всі секрети, як приготувати його ідеально вдома.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

салат романо або айсберг — 1 шт.;

пармезан — 70 г;

куряче філе — 1 шт.;

хліб (для грінок) — 100 г;

помідори чері — 6–8 шт.

Для соусу "Цезар":

жовток — 1 шт.;

дижонська гірчиця — 0,5 ч. л.;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

анчоуси — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

оливкова олія — 60–100 мл (чим більше, тим густіший соус).

Спосіб приготування

Куряче філе обсмажити на сковороді або запекти до золотистої скоринки, трохи посолити. Остудити та нарізати скибочками.

Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хліб нарізати кубиками, обсмажити на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії до хрумкості — це будуть грінки.

Смажені грінки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для соусу: у чаші блендера змішати жовток, гірчицю, оцет, подрібнені анчоуси та часник. Поступово вливати оливкову олію, збиваючи до густої емульсії.

Смажена курка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Листя салату вимити, обсушити й порвати руками.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

З’єднати з куркою, чері, грінками та натертим пармезаном. Заправити соусом перед подачею.

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