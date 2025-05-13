Класичний салат Цезар з домашнім соусом — ідеальний рецепт за всіма правилами

Салат Цезар — правильний класичний рецепт з усіма секретами
Салат "Цезар" — не просто страва, а гастрономічна класика. Правильно приготовлений соус з анчоусами, хрумкі грінки, соковита курка та пармезан створюють бездоганний смаковий баланс. Цей рецепт розкриє всі секрети, як приготувати його ідеально вдома.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- салат романо або айсберг — 1 шт.;
- пармезан — 70 г;
- куряче філе — 1 шт.;
- хліб (для грінок) — 100 г;
- помідори чері — 6–8 шт.
Для соусу "Цезар":
- жовток — 1 шт.;
- дижонська гірчиця — 0,5 ч. л.;
- яблучний оцет — 1 ст. л.;
- анчоуси — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- оливкова олія — 60–100 мл (чим більше, тим густіший соус).
Спосіб приготування
Куряче філе обсмажити на сковороді або запекти до золотистої скоринки, трохи посолити. Остудити та нарізати скибочками.
Хліб нарізати кубиками, обсмажити на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії до хрумкості — це будуть грінки.
Для соусу: у чаші блендера змішати жовток, гірчицю, оцет, подрібнені анчоуси та часник. Поступово вливати оливкову олію, збиваючи до густої емульсії.
Листя салату вимити, обсушити й порвати руками.
З’єднати з куркою, чері, грінками та натертим пармезаном. Заправити соусом перед подачею.
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