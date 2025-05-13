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Салат Цезар — правильний класичний рецепт з усіма секретами

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Дата публікації: 13 травня 2025 12:00
Класичний салат Цезар з домашнім соусом — ідеальний рецепт за всіма правилами
Салат "Цезар". Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Салат "Цезар" — не просто страва, а гастрономічна класика. Правильно приготовлений соус з анчоусами, хрумкі грінки, соковита курка та пармезан створюють бездоганний смаковий баланс. Цей рецепт розкриє всі секрети, як приготувати його ідеально вдома.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • салат романо або айсберг — 1 шт.;
  • пармезан — 70 г;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • хліб (для грінок) — 100 г;
  • помідори чері — 6–8 шт.

Для соусу "Цезар":

  • жовток — 1 шт.;
  • дижонська гірчиця — 0,5 ч. л.;
  • яблучний оцет — 1 ст. л.;
  • анчоуси — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • оливкова олія — 60–100 мл (чим більше, тим густіший соус).

Спосіб приготування

Куряче філе обсмажити на сковороді або запекти до золотистої скоринки, трохи посолити. Остудити та нарізати скибочками.

класичний рецепт салата цезар
Тертий сир. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хліб нарізати кубиками, обсмажити на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії до хрумкості — це будуть грінки.

класичний рецепт салата цезар з соусом
Смажені грінки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Для соусу: у чаші блендера змішати жовток, гірчицю, оцет, подрібнені анчоуси та часник. Поступово вливати оливкову олію, збиваючи до густої емульсії.

класичний рецепт салата цезар з куркою та з соусом
Смажена курка. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Листя салату вимити, обсушити й порвати руками.

рецепт салата цезар з куркою та з соусом
Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

З’єднати з куркою, чері, грінками та натертим пармезаном. Заправити соусом перед подачею.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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