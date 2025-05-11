Салат из молодой капусты с яблоком, морковью и горчичной заправкой — весенняя легкость и яркий вкус

Рецепт салата с молодой капустой — вкусная пикантная заправка
Этот салат из молодой капусты с добавлением моркови, яблока и пикантной горчичной заправки — отличный вариант для легкого обеда или ужина. Хрустящий, свежий и одновременно нежный, он не только быстро готовится, но и дарит ощущение весны на тарелке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- зеленый лук — несколько перьев;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- горчица — 0,5 ч. л.;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- сахар — щепотка;
- соль — по вкусу;
- специи — по желанию.
Способ приготовления
Нашинковать капусту и слегка перетереть руками со щепоткой соли. Морковь натереть на крупной терке, а яблоко — на средней.
Измельчить зеленый лук. В глубокой миске смешать все овощи и фрукты.
Отдельно приготовить заправку: смешать масло, сок лимона, горчицу, сахар, соль и специи. Хорошо перемешать и полить салат.
Оставить настояться в холодильнике 10-15 минут. Подавать охлажденным.
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