Салат из молодой капусты с яблоком, морковью и горчичной заправкой — весенняя легкость и яркий вкус

Салат с молодой капустой. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Этот салат из молодой капусты с добавлением моркови, яблока и пикантной горчичной заправки — отличный вариант для легкого обеда или ужина. Хрустящий, свежий и одновременно нежный, он не только быстро готовится, но и дарит ощущение весны на тарелке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

молодая капуста — 300 г;

морковь — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

зеленый лук — несколько перьев;

масло растительное — 2 ст. л.;

горчица — 0,5 ч. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

сахар — щепотка;

соль — по вкусу;

специи — по желанию.

Способ приготовления

Нашинковать капусту и слегка перетереть руками со щепоткой соли. Морковь натереть на крупной терке, а яблоко — на средней.

Нарезанная капуста. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Измельчить зеленый лук. В глубокой миске смешать все овощи и фрукты.

Зеленый лук. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Отдельно приготовить заправку: смешать масло, сок лимона, горчицу, сахар, соль и специи. Хорошо перемешать и полить салат.

Нарезанные яблоки. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Оставить настояться в холодильнике 10-15 минут. Подавать охлажденным.

Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

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