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Рецепт салата с молодой капустой — вкусная пикантная заправка

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Дата публикации 11 мая 2025 12:00
Салат из молодой капусты с яблоком, морковью и горчичной заправкой — весенняя легкость и яркий вкус
Салат с молодой капустой. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Этот салат из молодой капусты с добавлением моркови, яблока и пикантной горчичной заправки — отличный вариант для легкого обеда или ужина. Хрустящий, свежий и одновременно нежный, он не только быстро готовится, но и дарит ощущение весны на тарелке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • молодая капуста — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • зеленый лук — несколько перьев;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • горчица — 0,5 ч. л.;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • сахар — щепотка;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по желанию.

Способ приготовления

Нашинковать капусту и слегка перетереть руками со щепоткой соли. Морковь натереть на крупной терке, а яблоко — на средней.

Рецепт салату з молодою капустою
Нарезанная капуста. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Измельчить зеленый лук. В глубокой миске смешать все овощи и фрукты.

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Зеленый лук. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Отдельно приготовить заправку: смешать масло, сок лимона, горчицу, сахар, соль и специи. Хорошо перемешать и полить салат.

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Нарезанные яблоки. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Оставить настояться в холодильнике 10-15 минут. Подавать охлажденным.

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Приготовление салата. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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