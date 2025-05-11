Салат із молодої капусти з яблуком, морквою і гірчичною заправкою — весняна легкість і яскравий смак

Салат з молодою капустою. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Цей салат із молодої капусти з додаванням моркви, яблука та пікантної гірчичної заправки — чудовий варіант для легкого обіду або вечері. Хрусткий, свіжий і водночас ніжний, він не лише швидко готується, а й дарує відчуття весни на тарілці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

молода капуста — 300 г;

морква — 1 шт.;

яблуко — 1 шт.;

зелена цибуля — кілька пір’їн;

олія рослинна — 2 ст. л.;

гірчиця — 0,5 ч. л.;

сік лимона — 1 ст. л.;

цукор — дрібка;

сіль — на смак;

спеції — за бажанням.

Спосіб приготування

Нашинкувати капусту та злегка перетерти руками з дрібкою солі. Моркву натерти на крупній тертці, а яблуко — на середній.

Нарізана капуста. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Подрібнити зелену цибулю. У глибокій мисці змішати всі овочі та фрукти.

Зелена цибуля. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Окремо приготувати заправку: змішати олію, сік лимона, гірчицю, цукор, сіль та спеції. Добре перемішати та полити салат.

Нарізані яблука. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Залишити настоятись у холодильнику 10–15 хвилин. Подавати охолодженим.

Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

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