Салат із молодої капусти з яблуком, морквою і гірчичною заправкою — весняна легкість і яскравий смак

Рецепт салату з молодою капустою — смачна пікантна заправка
Цей салат із молодої капусти з додаванням моркви, яблука та пікантної гірчичної заправки — чудовий варіант для легкого обіду або вечері. Хрусткий, свіжий і водночас ніжний, він не лише швидко готується, а й дарує відчуття весни на тарілці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 300 г;
- морква — 1 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- зелена цибуля — кілька пір’їн;
- олія рослинна — 2 ст. л.;
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- цукор — дрібка;
- сіль — на смак;
- спеції — за бажанням.
Спосіб приготування
Нашинкувати капусту та злегка перетерти руками з дрібкою солі. Моркву натерти на крупній тертці, а яблуко — на середній.
Подрібнити зелену цибулю. У глибокій мисці змішати всі овочі та фрукти.
Окремо приготувати заправку: змішати олію, сік лимона, гірчицю, цукор, сіль та спеції. Добре перемішати та полити салат.
Залишити настоятись у холодильнику 10–15 хвилин. Подавати охолодженим.
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