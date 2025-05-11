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Рецепт салату з молодою капустою — смачна пікантна заправка

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Дата публікації: 11 травня 2025 12:00
Салат із молодої капусти з яблуком, морквою і гірчичною заправкою — весняна легкість і яскравий смак
Салат з молодою капустою. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Цей салат із молодої капусти з додаванням моркви, яблука та пікантної гірчичної заправки — чудовий варіант для легкого обіду або вечері. Хрусткий, свіжий і водночас ніжний, він не лише швидко готується, а й дарує відчуття весни на тарілці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук

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Вам знадобиться:

  • молода капуста — 300 г;
  • морква — 1 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • зелена цибуля — кілька пір’їн;
  • олія рослинна — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 0,5 ч. л.;
  • сік лимона — 1 ст. л.;
  • цукор — дрібка;
  • сіль — на смак;
  • спеції — за бажанням.

Спосіб приготування

Нашинкувати капусту та злегка перетерти руками з дрібкою солі. Моркву натерти на крупній тертці, а яблуко — на середній.

Рецепт салату з молодою капустою
Нарізана капуста. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Подрібнити зелену цибулю. У глибокій мисці змішати всі овочі та фрукти.

простий рецепт салату з молодою капустою
Зелена цибуля. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Окремо приготувати заправку: змішати олію, сік лимона, гірчицю, цукор, сіль та спеції. Добре перемішати та полити салат.

смачний рецепт салату з молодою капустою
Нарізані яблука. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

Залишити настоятись у холодильнику 10–15 хвилин. Подавати охолодженим.

швидкий рецепт салату з молодою капустою
Приготування салату. Фото: скриншот YouTube @prostirecepti

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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