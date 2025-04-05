Рецепт печени по-немецки — так вкусно, что можно есть каждый день
Если вы до сих пор не любите блюда из печени, просто попробуйте этот рецепт. Благодаря маринованным огурцам и томатной пасте она приобретает особый вкус, который точно вам понравится.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриная печень — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- маринованные огурцы — 3-4 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Промываем печень, нарезаем кусочками и замачиваем в 500 мл воды с 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара на 15-20 минут.
Тем временем мелко нарезаем лук, а огурцы натираем на крупной терке. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до золотистого цвета. С печени сливаем воду и добавляем ее к луку. Готовим на среднем огне под крышкой 3-4 минуты.
Добавляем томатную пасту, соль, перец и натертые огурцы, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим еще 4-5 минут, периодически помешивая. Если блюдо кажется сухим, добавляем 50 мл воды.
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