Рецепт печени по-немецки — так вкусно, что можно есть каждый день

Печень по-немецки. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы до сих пор не любите блюда из печени, просто попробуйте этот рецепт. Благодаря маринованным огурцам и томатной пасте она приобретает особый вкус, который точно вам понравится.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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куриная печень — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

маринованные огурцы — 3-4 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Промываем печень, нарезаем кусочками и замачиваем в 500 мл воды с 1 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара на 15-20 минут.

Печень и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Тем временем мелко нарезаем лук, а огурцы натираем на крупной терке. На сковороде разогреваем масло, обжариваем лук до золотистого цвета. С печени сливаем воду и добавляем ее к луку. Готовим на среднем огне под крышкой 3-4 минуты.

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Готовое блюдо готово. Фото: smachnenke.com.ua

Добавляем томатную пасту, соль, перец и натертые огурцы, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим еще 4-5 минут, периодически помешивая. Если блюдо кажется сухим, добавляем 50 мл воды.

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