Рецепт печінки по-німецьки — так смачно, що можна їсти щодня

Печінка по-німецьки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви досі не любите страви з печінки, просто спробуйте цей рецепт. Завдяки маринованим огіркам і томатній пасті вона набуває особливого смаку, який точно вам сподобається.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряча печінка — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

мариновані огірки — 3-4 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Промиваємо печінку, нарізаємо шматочками та замочуємо в 500 мл води з 1 ч. л. солі й 1 ч. л. цукру на 15-20 хвилин.

Печінка та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Тим часом дрібно нарізаємо цибулю, а огірки натираємо на великій тертці. На сковороді розігріваємо олію, обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. З печінки зливаємо воду й додаю її до цибулі. Готуємо на середньому вогні під кришкою 3-4 хвилини.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Додаємо томатну пасту, сіль, перець і натерті огірки, перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо ще 4-5 хвилин, періодично помішуючи. Якщо страва здається сухою, додати 50 мл води.

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