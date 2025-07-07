Блины из кабачка и картофеля на завтрак — пышные, румяные и без лишних усилий

Натрите 1 кабачок и 1 картофелину — целая гора блинов на завтрак
Эти блины из кабачка и картофеля — настоящее спасение для быстрого завтрака. Нужен всего один овощ каждого вида, немного молока и муки — и уже через 15 минут у вас на столе ароматные, румяные блины.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 1,5 ст.;
- мука — 1 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- растительное масло — немного в тесто и для жарки.
Способ приготовления
Натереть на терке кабачок и картофель. Посолить, перемешать и оставить на несколько минут, затем слегка отжать сок.
В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, добавить молоко и перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, вымесить до однородного теста. Добавить натертые овощи, мелко нарезанный зеленый лук и немного масла. Еще раз перемешать.
Разогреть сковороду, смазать ее маслом. Жарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Подавая к столу, по желанию дополнить сметаной или соусом.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!