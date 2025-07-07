Блины из кабачка и картофеля на завтрак — пышные, румяные и без лишних усилий

Кабачковые блины с кабачком. Фото: gospodynka.com.ua

Эти блины из кабачка и картофеля — настоящее спасение для быстрого завтрака. Нужен всего один овощ каждого вида, немного молока и муки — и уже через 15 минут у вас на столе ароматные, румяные блины.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

соль — по своему вкусу;

яйца — 3 шт.;

молоко — 1,5 ст.;

мука — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

зеленый лук — по своему вкусу;

растительное масло — немного в тесто и для жарки.

Способ приготовления

Натереть на терке кабачок и картофель. Посолить, перемешать и оставить на несколько минут, затем слегка отжать сок.

Тесто для блинов. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли, добавить молоко и перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, вымесить до однородного теста. Добавить натертые овощи, мелко нарезанный зеленый лук и немного масла. Еще раз перемешать.

Жареные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, смазать ее маслом. Жарить оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Подавая к столу, по желанию дополнить сметаной или соусом.

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