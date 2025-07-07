Млинці з кабачка і картоплі на сніданок — пишні, рум’яні й без зайвих зусиль

Кабачкові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Ці млинці з кабачка та картоплі — справжній порятунок для швидкого сніданку. Потрібен лише один овоч кожного виду, трохи молока та борошна — і вже за 15 хвилин у вас на столі ароматні, рум’яні млинці.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

яйця — 3 шт.;

молоко — 1,5 скл.;

борошно — 1 скл.;

розпушувач — 1 ч. л.;

зелена цибуля — до свого смаку;

олія — трохи в тісто й для смаження.

Спосіб приготування

Натерти на тертці кабачок і картоплю. Посолити, перемішати й залишити на кілька хвилин, потім злегка відтиснути сік.

Тісто для млинців. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, додати молоко й перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, вимісити до однорідного тіста. Додати натерті овочі, дрібно нарізану зелену цибулю та трохи олії. Ще раз перемішати.

Смажені млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, змастити її олією. Смажити оладки з обох боків до золотистої скоринки. Подаючи до столу, за бажанням доповнити сметаною або соусом.

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