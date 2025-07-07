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Головна Рецепти Натріть 1 кабачок і 1 картоплину — ціла гора млинців на сніданок

Натріть 1 кабачок і 1 картоплину — ціла гора млинців на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 05:00
Млинці з кабачка і картоплі на сніданок — пишні, рум’яні й без зайвих зусиль
Кабачкові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Ці млинці з кабачка та картоплі — справжній порятунок для швидкого сніданку. Потрібен лише один овоч кожного виду, трохи молока та борошна — і вже за 15 хвилин у вас на столі ароматні, рум’яні млинці.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 1,5 скл.;
  • борошно — 1 скл.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • олія — трохи в тісто й для смаження.

Спосіб приготування

Натерти на тертці кабачок і картоплю. Посолити, перемішати й залишити на кілька хвилин, потім злегка відтиснути сік.

млинці з кабачків та картоплі
Тісто для млинців. Фото: gospodynka.com.ua

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі, додати молоко й перемішати. Всипати борошно з розпушувачем, вимісити до однорідного тіста. Додати натерті овочі, дрібно нарізану зелену цибулю та трохи олії. Ще раз перемішати.

рецепт млинців на сніданок з кабачків
Смажені млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, змастити її олією. Смажити оладки з обох боків до золотистої скоринки. Подаючи до столу, за бажанням доповнити сметаною або соусом.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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