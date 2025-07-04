Вівсяний млинець з шинкою та сиром за 5 хвилин — ідея швидкого сніданку без борошна

Супер ідея на сніданок за 5 хв — знадобиться вівсянка та шинка
Цей простий вівсяний млинець — справжня паличка-виручалочка для тих, хто хоче швидко й смачно поснідати. Мінімум інгредієнтів, максимум користі — без борошна, зайвого жиру та клопоту. Усе, що потрібно, — вівсянка, яйце, молоко й улюблена начинка з сиру та шинки. Смажиться всього за кілька хвилин, а результат — ситно, апетитно й корисно.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яйце – 1 шт.;
- вівсяні пластівці – 3 ст. л.;
- молоко – 4 ст. л.;
- сіль – щіпка;
- шинка – 50 г;
- твердий сир – 50 г.
Спосіб приготування
У мисці змішати яйце, молоко, сіль і вівсяні пластівці. Дати постояти 2–3 хвилини, щоб вівсянка трохи набухла.
На сковорідці розігріти краплю олії, вилити тісто, рівномірно розподілити по дну й обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку.
Акуратно перевернути вівсяний млинець, викласти на одну половину шинку й натертий сир.
Накрити другою половиною вівсяний млинець, злегка притиснути лопаткою та досмажити ще 1–2 хвилини, поки сир не розплавиться.
Подавати гарячим одразу зі сковороди.
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