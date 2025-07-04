Вівсяний млинець з шинкою та сиром за 5 хвилин — ідея швидкого сніданку без борошна

Вівсяний млинець з шинкою. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей простий вівсяний млинець — справжня паличка-виручалочка для тих, хто хоче швидко й смачно поснідати. Мінімум інгредієнтів, максимум користі — без борошна, зайвого жиру та клопоту. Усе, що потрібно, — вівсянка, яйце, молоко й улюблена начинка з сиру та шинки. Смажиться всього за кілька хвилин, а результат — ситно, апетитно й корисно.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яйце – 1 шт.;

вівсяні пластівці – 3 ст. л.;

молоко – 4 ст. л.;

сіль – щіпка;

шинка – 50 г;

твердий сир – 50 г.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйце, молоко, сіль і вівсяні пластівці. Дати постояти 2–3 хвилини, щоб вівсянка трохи набухла.

Вівсянка та молоко. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На сковорідці розігріти краплю олії, вилити тісто, рівномірно розподілити по дну й обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з одного боку.

Вівсяний млинець. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Акуратно перевернути вівсяний млинець, викласти на одну половину шинку й натертий сир.

Вівсяний млинець та шинка з сиром.Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Накрити другою половиною вівсяний млинець, злегка притиснути лопаткою та досмажити ще 1–2 хвилини, поки сир не розплавиться.

Готова страва. Вівсяний млинець.

Подавати гарячим одразу зі сковороди.

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