Турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню — рецепт простих млинців як ліниві хачапурі

Турецькі пиріжки на сніданок — простіше лінивих хачапурі
Ці турецькі пиріжки — ідеальний варіант для сніданку або перекусу, який готується швидше, ніж звичні хачапурі. Основа з тонких млинців, начинка з ніжного кисломолочного сиру, зелені й часнику — усе разом перетворюється на неймовірно смачну й ароматну страву.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно – 150 г;
- сіль – 1/3 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.;
- вода (кімнатної температури) – 330 мл.;
- цукор – щіпка.
Для начинки:
- сир кисломолочний – 300 г;
- сіль – щіпка;
- часник – 1 зуб.;
- кріп або петрушка – на смак;
- вершкове масло розтоплене – 20 г
Спосіб приготування
Змішати кисломолочний сир із сіллю, подрібненим часником, зеленню та розтопленим вершковим маслом.
Для тіста зʼєднати борошно, сіль, олію та воду, перемішати до однорідності. Залишити тісто на кілька хвилин. Потім додати щіпку цукру й ще раз добре перемішати.
Розігріти сковорідку, злегка змастити її олією. Смажити млинці з обох боків до рум’яності.
Після перевертання млинця викласти трохи начинки на один край, накрити другим краєм, формуючи напівмісяць.
Обсмажити пиріжок з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки змастити вершковим маслом і подавати до столу теплими.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!