Турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню — рецепт простих млинців як ліниві хачапурі

Турецькі пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці турецькі пиріжки — ідеальний варіант для сніданку або перекусу, який готується швидше, ніж звичні хачапурі. Основа з тонких млинців, начинка з ніжного кисломолочного сиру, зелені й часнику — усе разом перетворюється на неймовірно смачну й ароматну страву.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно – 150 г;

сіль – 1/3 ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

вода (кімнатної температури) – 330 мл.;

цукор – щіпка.

Для начинки:

сир кисломолочний – 300 г;

сіль – щіпка;

часник – 1 зуб.;

кріп або петрушка – на смак;

вершкове масло розтоплене – 20 г

Спосіб приготування

Змішати кисломолочний сир із сіллю, подрібненим часником, зеленню та розтопленим вершковим маслом.

Сир та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста зʼєднати борошно, сіль, олію та воду, перемішати до однорідності. Залишити тісто на кілька хвилин. Потім додати щіпку цукру й ще раз добре перемішати.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку, злегка змастити її олією. Смажити млинці з обох боків до рум’яності.

Млинець з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Після перевертання млинця викласти трохи начинки на один край, накрити другим краєм, формуючи напівмісяць.

Вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити пиріжок з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки змастити вершковим маслом і подавати до столу теплими.

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