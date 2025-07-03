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Головна Рецепти Турецькі пиріжки на сніданок — простіше лінивих хачапурі

Турецькі пиріжки на сніданок — простіше лінивих хачапурі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 05:00
Турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню — рецепт простих млинців як ліниві хачапурі
Турецькі пиріжки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці турецькі пиріжки — ідеальний варіант для сніданку або перекусу, який готується швидше, ніж звичні хачапурі. Основа з тонких млинців, начинка з ніжного кисломолочного сиру, зелені й часнику — усе разом перетворюється на неймовірно смачну й ароматну страву. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно – 150 г;
  • сіль – 1/3 ч. л.;
  • олія – 1 ст. л.;
  • вода (кімнатної температури) – 330 мл.;
  • цукор – щіпка.

Для начинки:

  • сир кисломолочний – 300 г;
  • сіль – щіпка;
  • часник – 1 зуб.;
  • кріп або петрушка – на смак;
  • вершкове масло розтоплене – 20 г

Спосіб приготування

Змішати кисломолочний сир із сіллю, подрібненим часником, зеленню та розтопленим вершковим маслом.

турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню
Сир та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Для тіста зʼєднати борошно, сіль, олію та воду, перемішати до однорідності. Залишити тісто на кілька хвилин. Потім додати щіпку цукру й ще раз добре перемішати.

смачні турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню
Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку, злегка змастити її олією. Смажити млинці з обох боків до рум’яності.

прості турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню
Млинець з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Після перевертання млинця викласти трохи начинки на один край, накрити другим краєм, формуючи напівмісяць.

дуже смачні турецькі пиріжки на сніданок з сиром і зеленню
Вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити пиріжок з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки змастити вершковим маслом і подавати до столу теплими.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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