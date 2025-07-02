Рецепт кабачкової намазки на сніданок з сиром і часником — як у бабусі

Намазка з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Ця проста кабачкова намазка готується зі звичних інгредієнтів, а смак у неї — як з дитинства. Ніжна текстура, аромат часнику і легка вершковість роблять її ідеальним варіантом для тостів, хліба або навіть як соус до гарніру. Обов'язково спробуйте, якщо шукаєте бюджетний, але дуже смачний сніданок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1–2 шт.;

морква — 1 шт.;

кабачки — 2 шт.;

сіль, перець — на смак;

плавлений сир — 2 шт.;

кріп — на смак;

часник — 1–2 зуб.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиком, моркву натерти на великій тертці, кабачки подрібнити невеликими кубиками.

Інгредієнти для рецепта. Фото: smachnenke.com.ua

У сковороді розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до м’якості та золотистого кольору. Додати моркву й тушкувати разом до м’якості овочів. Потім додати кабачки й готувати під кришкою, періодично помішуючи, поки всі овочі не стануть м’якими.

Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти овочеву масу в миску, додати подрібнений кріп, сіль і перець до смаку. Вмішати плавлені сирки, дати їм трохи розтанути.

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Все перебити блендером до однорідної пастоподібної консистенції. В самому кінці додати подрібнений часник, ще раз перемішати. Намазка готова — подавати до свіжого хліба, тостів або як соус до гарнірів.

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